Israel không kích trả đũa, nổ lớn rung chuyển Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel ngày 8/6 tuyên bố tấn công các mục tiêu quân sự ở miền tây và miền trung Iran, chỉ vài giờ sau khi Iran phóng một loạt tên lửa vào miền bắc Israel.

Theo hãng tin Mehr News, nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở thủ đô Tehran của Iran.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào Iran (Nguồn: RT)

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận báo cáo về các vụ nổ tại các thành phố Tehran, Tabriz và Isfahan của Iran.

IRGC cho biết quân đội Israel được cho là đã sử dụng "tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay" trong cuộc tấn công mới nhất vào Iran.

Hãng tin IRNA cho biết ít nhất "hai vụ nổ mạnh" đã được nghe thấy ở Tehran và ít nhất 3 vụ nổ được nghe thấy ở thành phố Isfahan.

Iran đã đóng cửa không phận xung quanh sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran, sân bay chính của nước này, sau các cuộc tấn công của Israel.

Trước đó, Israel cáo buộc Iran phạm “sai lầm nghiêm trọng” sau khi Iran không kích Israel. Đây là cuộc tấn công đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố vào ngày 8/4 trong cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Còi báo động không kích đã vang lên trên nhiều khu vực rộng lớn ở miền bắc và miền trung Israel, bao gồm các thành phố Haifa, Caesarea và Hadera.

Quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện các tên lửa phóng từ Iran và tất cả đều đã bị đánh chặn. Israel cho biết 11 tên lửa đã được phóng từ phía Iran.

Iran đăng video tấn công tên lửa vào Israel (Nguồn: IRNA)

Tư lệnh quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, tuyên bố quân đội Israel sẽ “tấn công đối thủ bằng vũ lực ngay sau khi nhận được lệnh”.

“Iran đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi một lần nữa lựa chọn con đường tấn công”, phát ngôn viên quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết trong một tuyên bố được phát sóng trên truyền hình.

Tehran cho biết các vụ phóng tên lửa nhằm mục đích “cảnh báo” sau cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ bị đáp trả “mạnh mẽ hơn” nhằm vào tất cả các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực.

Israel cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm chỉ huy của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Li Băng. Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn, đã tham gia vào các cuộc xung đột với Israel ngay sau khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng nổ.

Sau cuộc không kích mới nhất của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tạm hoãn trả đũa Iran. Ông cũng nói với báo Financial Times rằng Israel sẽ phải chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà Mỹ đạt được với Iran.

Ông Trump cũng nói với Fox News rằng các cuộc tấn công của Iran “chắc chắn sẽ không giúp ích gì” cho các cuộc đàm phán. Ông kêu gọi Iran “quay trở lại bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận”.