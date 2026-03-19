Iraq gia hạn đóng cửa không phận thêm 3 ngày do chiến sự Iran

Một máy bay của hàng không Iraq (Ảnh: APA).

Cơ quan Hàng không Dân dụng Iraq ngày 19/3 đã gia hạn đóng cửa không phận của nước này đối với tất cả các chuyến bay đến, đi và bay qua thêm 72 giờ. Đây được coi như một biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ, Israel với Iran tiếp tục leo thang.

Cơ quan này cho biết việc đóng cửa sẽ có hiệu lực từ 12h trưa 19/3 đến 12h trưa 21/3, và áp dụng cho toàn bộ hoạt động hàng không dân dụng.

Đầu tuần này, Iraq cũng đã ban bố lệnh đóng cửa không phận 3 ngày khi tình hình khu vực căng thẳng.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra từ cuối tháng trước khi các cuộc đàm phán bế tắc. Chiến sự có dấu hiệu leo thang khi Iran tiếp tục tấn công các nước trong khu vực để đáp trả chiến dịch không kích của Mỹ và Israel.

Từ trong tuần này, các hạ tầng năng lượng ở khu vực trở thành mục tiêu tập kích, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và nguy cơ chiến sự leo thang toàn khu vực Trung Đông.