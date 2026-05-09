Iran xem xét biện pháp có thêm nguồn thu từ eo biển Hormuz

Tàu đi qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

PressTV đưa tin, các quan chức Iran đang xem xét các biện pháp nhằm tạo thêm nguồn thu từ tuyến đường thủy chiến lược Hormuz.

Theo Ali Khezrian, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, Bộ trưởng Kinh tế gần đây đã báo cáo với nội các về các nguồn doanh thu dự kiến từ việc quản lý giao thông tại eo biển Hormuz.

Báo cáo này xem xét tiềm năng kinh tế của tuyến đường thủy được coi là một trong những điểm nghẽn địa chính trị và thương mại quan trọng nhất khu vực.

Dù chưa có chi tiết chính thức nào được công bố, truyền thông Iran cho biết các nguồn thu có thể đến từ phí quá cảnh, dịch vụ hàng hải và quản lý lưu thông tàu thuyền.

Các nhà phân tích nhận định rằng với những cơ chế pháp lý và vận hành mới, Tehran có thể biến một phần tiềm năng kinh tế của eo biển thành nguồn thu ngoại tệ ổn định.

Iran đã đóng eo biển này đối với các đối thủ và đồng minh của họ sau cuộc tấn công Tehran từ phía Mỹ và Israel. Chính quyền Iran bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn từ tháng trước sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa nhằm vào tàu thuyền và các cảng của Iran.

Iran cũng khẳng định tuyến đường thủy này sẽ tiếp tục đóng cửa đối với các đối thủ của nước này chừng nào Mỹ còn duy trì phong tỏa các cảng Iran.

Mặt khác, Iran khẳng định hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ của nước này vẫn diễn ra liên tục trong suốt 40 ngày xảy ra cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad cho biết nước này đã duy trì sản lượng dầu thô ổn định trong suốt cuộc xung đột kéo dài 40 ngày bắt đầu từ ngày 28/2, bất chấp việc một số cơ sở năng lượng bị tấn công và căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz.

Ông Paknejad nói ngành dầu khí Iran vẫn duy trì hoạt động bất chấp chiến sự.

Ông thừa nhận một số cơ sở đã bị hư hại do các cuộc tấn công của đối thủ, nhưng cho biết công tác sửa chữa đã được triển khai ngay lập tức.

Theo bộ trưởng, quá trình khôi phục đang diễn ra nhanh chóng để các cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng có thể hoạt động trở lại đúng tiến độ và bảo đảm duy trì nguồn cung năng lượng.

Liên quan tới lệnh phong tỏa của Mỹ, phía Iran nói rằng hoạt động vận chuyển liên quan tới dầu thô dường như vẫn tiếp tục.

Dịch vụ theo dõi tàu chở dầu TankerTrackers cho biết hôm 8/5 rằng 3 tàu chở dầu rỗng thuộc Công ty Tàu chở dầu Quốc gia Iran đã vượt qua tuyến phong tỏa của Hải quân Mỹ sau khi quay trở lại Iran thông qua vùng đặc quyền kinh tế của Pakistan. Tổng cộng, ba con tàu này có khả năng vận chuyển khoảng 5 triệu thùng dầu thô Iran.

Một quan chức cấp cao Iran cho biết cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ tại vịnh Ba Tư đã không thể làm gián đoạn hoạt động thương mại và vận hành biên giới của nước này, khi toàn bộ các cửa khẩu và tuyến vận tải biển vẫn hoạt động bình thường.

Ông Ali Akbar Pourjamshidian, Thứ trưởng Nội vụ phụ trách An ninh và Thực thi pháp luật của Iran, cho biết tất cả các cửa khẩu đường bộ, đường biển cũng như các điểm hải quan đều đang hoạt động đầy đủ cho cả nhập khẩu và xuất khẩu.

“Cuộc phong tỏa trên biển không có tác động gì tới đất nước,” ông nói, đồng thời cho biết toàn bộ hàng hóa thiết yếu vẫn tiếp tục được đưa vào Iran thông qua các kênh chính thức và hoạt động xuất khẩu vẫn diễn ra không bị gián đoạn.