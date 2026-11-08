Một cơ sở vũ khí ngầm của Iran (Ảnh: Tasnim).

Người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi đưa ra thông báo tại cuộc họp báo hôm 7/11 về những dấu mốc quân sự mà Tehran đã đạt được trong thời gian qua.

Theo ông Mohebbi, lực lượng này đã nhanh chóng chuyển các dây chuyền sản xuất tên lửa và UAV từ trên mặt đất xuống các cơ sở ngầm, không chỉ dừng lại ở những tổ hợp lưu trữ tên lửa ngầm mà còn xây dựng các “thành phố sản xuất tên lửa” nằm sâu dưới mặt đất.

Ông nói rằng năng lực chuyên môn trong nước, lãnh thổ rộng lớn của Iran và cơ sở hạ tầng sản xuất linh hoạt sẽ không cho phép đối phương ngăn cản hoạt động chế tạo vũ khí, ngay cả khi Iran phải hứng chịu các đợt oanh tạc dữ dội.

Ông cho biết, hoạt động sản xuất vẫn được duy trì ổn định, bất chấp nhận định của đối thủ rằng kho tên lửa của Iran sẽ có khả năng cạn kiệt.

Bên cạnh đó, quan chức Iran cũng nêu ra thành tựu của lực lượng hàng không vũ trụ IRGC trong thời gian qua.

Thứ nhất là công nghệ hàng không vũ trụ nội địa. Iran đã phát triển năng lực chuyên môn trong nước và nội địa hóa các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, đưa Iran từ một nước nhập khẩu vũ khí trở thành nhà sản xuất và xuất khẩu thiết bị quân sự tiên tiến.

Thứ hai, Iran đã có khả năng sản xuất hàng loạt và xuất khẩu thiết bị quân sự ở quy mô công nghiệp. Một điển hình mà Iran kể tới là UAV Shahed-136. Ông cũng đề cập đến hoạt động xuất khẩu tên lửa Arman, UAV 358 và hệ thống phòng không Khordad-3.

Thứ ba, Iran tuyên bố họ đã đạt được sự tự chủ quân sự khi hoàn toàn dựa vào năng lực chuyên môn và hoạt động sản xuất trong nước, thay vì sử dụng vũ khí nước ngoài, linh kiện nhập khẩu.

Thứ tư, ông cho biết Iran sở hữu năng lực tác chiến dưới hỏa lực ồ ạt của đối phương. Bất chấp việc bị tập kích, Iran vẫn duy trì khả năng triển khai các loại vũ khí tầm ngắn và tầm xa, hạng nhẹ và hạng nặng.

Thứ năm, ông Mohebbi nói rằng nước này đã gia tăng năng lực đối phó với máy bay đối phương. Theo ông, lực lượng hàng không vũ trụ IRGC đã đánh chặn và phá hủy hơn 260 máy bay và phương tiện bay của đối thủ, gồm cả máy bay có người lái và không người lái trong xung đột với Mỹ.

Thứ sáu, Iran vẫn duy trì hoạt động sản xuất trong thời chiến, không bị gián đoạn hoạt động chế tạo tên lửa và UAV.

Thứ bảy, Iran có các tên lửa và UAV tàng hình, giảm diện tích phản xạ radar giúp chúng tập kích mục tiêu hiệu quả hơn.

Thứ tám, ông Mohebbi cho biết Iran đã thiết lập năng lực răn đe hiệu quả thông qua các đòn tấn công đáp trả nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và chiến lược của đối phương. Theo ông, điều này buộc đối phương phải cân nhắc xem có tiếp tục mở cuộc tấn công mới hay không.

Thứ chín, ông cho biết IRGC đã có sự liên kết chặt chẽ với các tổ chức nghiên cứu, trung tâm khoa học, ngành công nghiệp trong nước để tạo ra khả năng sản xuất vũ khí hiệu quả.

Cuối cùng, ông Mohebbi cho biết Iran vẫn còn những năng lực quân sự mới chưa công bố và có thể tạo ra bất ngờ lớn. Ông cảnh báo, nếu Iran phải đối đầu với làn sóng tập kích mới, Tehran sẽ tung ra các biện pháp trả đũa.

Các nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Iran tới nay vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng do 2 bên vẫn đang tồn tại nhiều khác biệt trong quan điểm. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo Washington có thể nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sau bầu cử giữa kỳ.