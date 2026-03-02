Theo Aljazeera
Iran xác nhận 7 chỉ huy quân sự thiệt mạng
(Dân trí) - 7 chỉ huy quân sự Iran đã thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào nước này, trong đó có người đứng đầu văn phòng của tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.
