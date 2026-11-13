Tên lửa Iran rời bệ phóng (Ảnh: AFP).

Hãng tin Tasnim ngày 13/11 đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu tấn công và phá hủy radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain.

Theo IRGC, cuộc tấn công này của Iran nhằm đáp trả cuộc tập kích trước đó nhắm vào tháp viễn thông tại Sirik, Iran.

“Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với đối thủ, yêu cầu chấm dứt các hành động khiêu khích trên không và buôn lậu dầu tại eo biển Hormuz. Nếu các hành vi vi phạm và gây hấn tái diễn, Lực lượng Không gian Vũ trụ của IRGC sẵn sàng đáp trả không giới hạn”, tuyên bố của IRGC nhấn mạnh.

Trước đó, theo hãng tin IRNA, các nguồn tin chính thức từ Iran cho biết thành phố cảng Sirik, nằm ở tỉnh Hormozgan, đã bị “hỏa lực của đối thủ” tấn công vào ngày 12/11.

Từ năm 1995, căn cứ ở Bahrain đã trở thành nơi đóng quân của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ. Nằm cách bờ biển Iran 240km, căn cứ này có khả năng đón tất cả các loại tàu của Hải quân Mỹ, khiến nơi đây trở thành một trong những bàn đạp quân sự quan trọng nhất về mặt vận hành của Washington trong chiến trường hàng hải Trung Đông.

Do vậy, bất kỳ cuộc tập kích thành công nào của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại Bahrain không chỉ gây chú ý về quy mô thiệt hại vật chất, mà còn ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Mỹ trong khu vực.

Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ của Mỹ tại các quốc gia Vùng Vịnh, đồng thời tìm cách hạn chế hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz - một tuyến đường huyết mạch đối với nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Đáp lại, Washington đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Trong những ngày gần đây, xuất hiện nhiều thông tin về việc Mỹ đã thực hiện các cuộc tập kích vào đảo Qeshm - nơi được xem là pháo đài tiền tuyến của Iran ở Hormuz. Hòn đảo này có thể khống chế lối vào eo biển từ Vùng Vịnh, hoạt động như một “nút chặn” trong tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh nỗ lực thương lượng giữa Mỹ và Iran tới nay vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể. Quan điểm của 2 phía vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt.

Iran vẫn giữ nguyên lập trường chỉ đàm phán khi Mỹ chấp nhận đáp ứng 7 điều kiện mà Tehran đề ra. Trong số các điều kiện này có chấm dứt lệnh phong tỏa đường biển, chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran, bồi thường chiến tranh.

Iran cũng cảnh báo, nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công, Iran sẽ đáp trả “ngay lập tức và không giới hạn về địa lý”.