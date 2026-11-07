Quân đội Iran (Ảnh: Reuters).

“Ngày nay, sau khi rút ra kinh nghiệm từ cuộc đối đầu trực tiếp với Mỹ và Israel, các lực lượng vũ trang của Iran đang trong trạng thái cảnh giác cao độ hơn và mạnh mẽ hơn so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến”, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia ngày 7/11 phát biểu.

Ông cho biết thêm: “Quân đội Iran hiện có động lực, sự cam kết và sự tự tin lớn hơn. Theo mệnh lệnh của Lãnh tụ Tối cao, hành động đáp trả của các lực lượng vũ trang sẽ diễn ra ngay lập tức, hiệu quả và không có giới hạn về địa lý”.

Quan chức này cho biết Tehran vẫn duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz và sẽ tiếp tục phong tỏa cho đến khi Mỹ đáp ứng các yêu cầu của Iran.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin lực lượng Mỹ đã phóng hai tên lửa vào đảo Qeshm ở eo biển Hormuz. Tehran không công bố thiệt hại, nhưng cho biết lực lượng phòng không của họ đã “bắn hạ và phá hủy” một máy bay không người lái của Mỹ bay qua hòn đảo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Washington vừa tiến hành các cuộc tập kích hạn chế mới vào Iran, nhắm mục tiêu vào một hệ thống phòng không của nước này.

“Họ đã dựng lên một hệ thống phòng không và chúng ta đã phá hủy nó trong vòng khoảng 15 phút, hoặc có thể là 5 phút”, ông Trump nói với các phóng viên. Ông Trump không cung cấp thêm chi tiết về mục tiêu.

Các cuộc tập kích này là những động thái đầu tiên của Mỹ kể từ khi đảng Cộng hòa của ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra hồi đầu tuần.

Đến nay, ông Trump tiếp tục để ngỏ lựa chọn giữa việc đe dọa “phá hủy phần còn lại của Iran” với việc theo đuổi một giải pháp ngoại giao.

Mặc dù vậy, ông vẫn giữ mục tiêu ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. “Nếu họ có vũ khí hạt nhân, họ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Họ sẽ xóa sổ Trung Đông”, ông nói.

Trước đó, ông nhiều lần tuyên bố các lực lượng Mỹ đã xóa sổ hiệu quả chương trình hạt nhân của Iran, song không đưa ra bằng chứng. Gần đây, ông Trump cảnh báo Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào núi Pickaxe, một địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Trong một diễn biến liên quan, hôm 6/11, quân đội Mỹ treo thưởng 20 triệu USD “và có thể tái định cư” cho bất cứ ai cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân của Iran.

Thông tin bao gồm “các cơ sở, thiết bị và nhân sự liên quan đến chương trình hạt nhân Iran, như những người trong cộng đồng khoa học”, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trên X.