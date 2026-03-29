Iran tuyên bố phá hủy hoàn toàn máy bay “Mắt thần” Mỹ trong trận tập kích

Hình ảnh được cho là máy bay "Mắt thần" E3 Mỹ sau cuộc tấn công của Iran (Ảnh: OSINTdefender/X).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 29/3 xác nhận lực lượng không quân đã đánh trúng và phá hủy một máy bay trinh sát E3 Sentry của Không quân Mỹ trong một cuộc tấn công trả đũa nhằm vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở Ả rập Xê út.

“Để đáp trả các hành động thù địch của quân đội Mỹ, Lực lượng Không quân Vũ trụ IRGC, trong một chiến dịch phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái, đã phá hủy hoàn toàn một máy bay E3, thường được biết đến với tên gọi Hệ thống Cảnh báo Sớm và Kiểm soát Trên không (AWACS), với khả năng trinh sát, chỉ huy và kiểm soát trên không”, IRGC tuyên bố.

Theo IRGC, chiến dịch phối hợp của Iran đã phá hủy hoàn toàn máy bay trinh sát của Không quân Mỹ và gây thiệt hại nặng nề cho các máy bay gần đó.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy máy bay E3 Sentry bị thiệt hại nặng nề tại căn cứ của Mỹ ở Ả rập Xê út.

Máy bay Mỹ được kiểm tra thiệt hại sau trận tập kích của Iran (Ảnh: OSINTdefender/X).

Các hình ảnh cho thấy hỏa lực được cho là từ phía Iran đã bắn trúng phần quan trọng và nhạy cảm nhất của máy bay gần đuôi, nơi lắp đặt hệ thống radar trinh sát AN/APY2 đắt đỏ. Máy bay E3 Sentry AWACS có giá khoảng 500 triệu USD.

Đại tá John Venable, một sĩ quan không quân đã nghỉ hưu của Mỹ, nói với Wall Street Journal rằng thiệt hại này có thể ảnh hưởng đáng kể đến năng lực quân sự của Mỹ trong khu vực.

“Đây là một vấn đề lớn. Nó làm tổn hại đến khả năng của Mỹ trong việc quan sát những gì đang xảy ra ở Vùng Vịnh và theo dõi tình hình”, ông Venable nhận định.

Theo báo Wall Street Journal, quân đội Mỹ chỉ vận hành một số lượng hạn chế các máy bay loại trinh sát loại này, và việc thay thế chúng rất khó khăn.

E3, dòng phi cơ uy lực, được xem là có thể trở thành nền tảng cho chiến lược tác chiến đường không chiến thuật của Mỹ và đóng vai trò là các trung tâm chỉ huy, kiểm soát và giám sát quan trọng và hỗ trợ cho sức mạnh không quân Mỹ.

E3 mang radar hình đĩa ở đuôi, có khả năng quét các mục tiêu trong bán kính hơn 375km, biến nó thành "mắt thần" trên không trung có thể giúp điều phối nhịp nhàng các hoạt động của quân đội Mỹ. Nếu E-3 bị vô hiệu hóa, nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng tác chiến của Mỹ.

Theo hãng tin AFP, cuộc tấn công của Iran hôm 27/3 nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan của Mỹ ở Ả rập Xê út khiến 12 binh sĩ Mỹ bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

Những thương vong mới nhất này nâng tổng số binh sĩ Mỹ bị thương lên hơn 300 người kể từ khi cuộc chiến nhằm vào Iran bắt đầu vào ngày 28/2.