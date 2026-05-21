Iran tuyên bố không đầu hàng trước nguy cơ Mỹ động binh trở lại

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: PressTV).

"Iran luôn nhất quán trong việc thực hiện các cam kết của mình và đã tìm mọi cách để tránh xung đột. Tất cả con đường vẫn rộng mở từ phía chúng tôi", Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 20/5.

Ông Pezeshkian khẳng định Iran sẽ không đầu hàng trước mọi sức ép.

"Ép buộc Iran đầu hàng bằng sự cưỡng ép chỉ là ảo tưởng. Sự tôn trọng lẫn nhau trong ngoại giao sẽ là điều khôn ngoan hơn, an toàn hơn và bền vững hơn nhiều so với xung đột", Tổng thống Iran nhấn mạnh.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không có kế hoạch nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran trước khi một thỏa thuận hòa bình song phương được ký kết.

"Tôi sẽ không nới lỏng bất kỳ lệnh trừng phạt nào cho đến khi họ ký kết một thỏa thuận. Chúng tôi chưa đưa ra bất cứ đề nghị nào”, ông Trump cho biết thêm.

Trước đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin Mỹ đã đồng ý đóng băng các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran trong khi các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra.

Tổng thống Trump nói rằng ông sẵn sàng chờ thêm vài ngày nữa để có được một thỏa thuận với Iran trước khi nối lại các cuộc tấn công vào nước này.

"Nếu chúng ta không nhận được câu trả lời đúng đắn, mọi chuyện sẽ diễn ra rất nhanh chóng", ông Trump nói với các phóng viên, khi bình luận về khả năng nối lại các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran.

"Chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng ta phải nhận được câu trả lời đúng đắn. Đó phải là những câu trả lời hoàn toàn chính xác 100%, và nếu chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, năng lượng và quan trọng nhất là sinh mạng”, ông Trump nói thêm.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã quyết định hoãn việc nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran theo yêu cầu của Qatar, UAE và Ả rập Xê út, vì có khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran. Sau đó, ông nhấn mạnh rằng Washington sẵn sàng cho ngoại giao một cơ hội trong cuộc xung đột Iran cho đến đầu tuần tới, và hoãn việc nối lại các cuộc tấn công cho đến thời điểm đó.

Kênh Al Arabiya dẫn nguồn tin cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran về việc giải quyết xung đột có thể diễn ra vào đầu tháng 6.

Theo các nguồn tin này, cuộc gặp dự kiến ​​sẽ diễn ra "tại Islamabad (Pakistan) sau khi kết thúc mùa hành hương Hajj".

Các nguồn tin cũng cho biết các bên "đang tiến hành công việc hoàn thiện văn bản thỏa thuận giữa Washington và Tehran". Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Asim Munir, dự kiến đến thăm Iran vào ngày 22/5 để "công bố phiên bản cuối cùng của thỏa thuận".

Ngày 11/4, Iran và Mỹ đã tổ chức một số vòng đàm phán tại Islamabad. Tuy nhiên, cả hai bên sau đó đều tuyên bố không thể đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột do một số bất đồng.

Ngày 21/4, Tổng thống Trump tuyên bố ý định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran. Trong khi đó, Tehran không công nhận việc Washington đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn và sẽ hành động theo cách mà Iran cho là cần thiết vì lợi ích của mình.