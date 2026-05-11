Iran tuyên bố không đầu hàng, nêu loạt điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ

Xuồng cao tốc của Iran gần eo biển Hormuz (Ảnh: Getty).

Iran phản hồi đề xuất của Mỹ

Sau khi Tổng thống Donald Trump công khai chỉ trích phản hồi của Iran đối với đề xuất mới nhất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột, Tehran tuyên bố phản hồi của họ là bác bỏ đề xuất của Washington.

Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 10/5 đưa tin Tehran đã bác bỏ đề xuất của Mỹ vì cho rằng hành động này đồng nghĩa với sự “đầu hàng”.

Thay vào đó, Iran nhấn mạnh loạt điều kiện để chấm dứt xung đột, bao gồm việc “Mỹ phải bồi thường chiến tranh, Iran phải hoàn toàn có chủ quyền đối với eo biển Hormuz, chấm dứt các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran và trả lại các tài sản của Iran bị tịch thu”.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cho biết, phản hồi của Iran cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đảm bảo không có thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran và chấm dứt lệnh cấm bán dầu của Mỹ đối với Iran.

Trước đó, Tổng thống Trump cho rằng phản hồi của Iran đối với đề xuất giải quyết xung đột của Mỹ là không thể chấp nhận được.

"Tôi vừa đọc phản hồi từ những người được gọi là "đại diện" của Iran. Tôi không thích nó - hoàn toàn không thể chấp nhận được”, ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trong một cuộc phỏng vấn với Axios, Tổng thống Trump cũng cho biết ông không thích phản hồi của Iran.

Al Jazeera đưa tin Pakistan đã chuyển phản hồi của Iran về việc giải quyết xung đột cho các đại diện của Mỹ. Theo các nguồn tin của Wall Street Journal, Iran đã bác bỏ việc tháo dỡ các cơ sở hạt nhân của mình, như Washington yêu cầu.

Wall Street Journal cũng đưa tin rằng Tehran sẵn sàng đồng ý đình chỉ làm giàu uranium, nhưng không phải trong 20 năm, như Mỹ yêu cầu. Iran cũng đề nghị tái chế một phần lượng uranium đã được làm giàu dự trữ của mình để giảm mức độ làm giàu và chuyển phần còn lại cho bên thứ ba, với cam kết rằng nếu các cuộc đàm phán thất bại hoặc Mỹ rút khỏi thỏa thuận ở giai đoạn sau, nhiên liệu hạt nhân sẽ được trả lại cho Iran.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết, “theo khuôn khổ được đề xuất, các cuộc đàm phán ở giai đoạn này sẽ tập trung vào vấn đề chấm dứt xung đột trong khu vực”.

“Cần lưu ý rằng trọng tâm chính trong phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ là chấm dứt xung đột và đảm bảo an ninh hàng hải ở vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz”, IRNA cho biết thêm.

Iran kêu gọi Mỹ "đầu hàng"

Ông Ebrahim Rezaie, một thành viên của Ủy ban An ninh Quốc hội Iran, ngày 10/5 cũng gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ.

“Thời gian đang chống lại người Mỹ. Họ không nên hành động liều lĩnh và tự đẩy mình lún sâu hơn vào vũng lầy mà họ đã rơi vào”, ông Rezaie nhấn mạnh.

“Lựa chọn tốt nhất là đầu hàng và nhượng bộ. Họ phải thích nghi với trật tự khu vực mới”, ông Rezaie gửi thông điệp tới Mỹ.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố các cuộc đàm phán với Mỹ “nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người dân Iran và bảo vệ lợi ích quốc gia bằng sức mạnh kiên quyết”, “chứ không phải đầu hàng”.

“Nếu có bất kỳ cuộc thảo luận nào về đối thoại hay đàm phán, điều đó không có nghĩa là đầu hàng hay lùi bước, mà mục tiêu là bảo đảm quyền lợi của người dân Iran và bảo vệ mạnh mẽ lợi ích quốc gia”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran “sẽ không bao giờ khuất phục trước đối thủ”.

Trước đó, một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán ở Islamabad đã không đạt được một thỏa thuận lâu dài.

Thỏa thuận ngừng bắn sau đó đã được Tổng thống Trump gia hạn mà không có thời hạn cụ thể, mở đường cho nỗ lực ngoại giao hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc chiến.

Theo Reuters và Axios, các nhà đàm phán đang thảo luận về một văn kiện khung ngắn gọn - được cho là bản ghi nhớ dài 1 trang chứa khoảng 14 điểm - có thể đóng vai trò là cơ sở cho một lệnh ngừng bắn, nới lỏng trừng phạt và các cuộc đàm phán trong tương lai về các hoạt động hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực.