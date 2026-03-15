Iran tuyên bố đang hợp tác quân sự với Nga, Trung Quốc

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: AFP).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin MS NOW ngày 14/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi Nga và Trung Quốc là “đối tác chiến lược” của Iran.

Ông Araghchi xác nhận Iran đang “hợp tác quân sự” với Nga và Trung Quốc.

“Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Nga và Trung Quốc trước đây, và sự hợp tác này vẫn tiếp diễn, bao gồm cả hợp tác quân sự. Nhưng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết”, nhà ngoại giao Iran nói thêm.

Trước đó, Ngoại trưởng Araghchi từng nói với NBC News rằng “hợp tác quân sự” giữa Nga và Iran không phải điều mới và cũng không phải bí mật.

Nga cho đến nay phần lớn đứng ngoài cuộc xung đột đang leo thang ở Trung Đông và không trực tiếp tham gia chiến sự. Tuy nhiên, một số nguồn tin từ truyền thông Mỹ nói rằng Nga đang cung cấp thông tin cho quân đội Iran để giúp xác định và tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff ngày 10/3 cho biết Nga không chia sẻ thông tin tình báo với Iran để giúp Tehran nhắm mục tiêu vào Mỹ, trong bối cảnh Iran đang tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Washington trong khu vực.

Điện Kremlin từ chối cho biết liệu Mỹ có cảnh báo Nga không được chia sẻ thông tin tình báo với Iran hay không.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sau vụ cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ.

Ông Putin cũng bày tỏ “sự ủng hộ vững chắc” đối với con trai và người kế nhiệm của ông Khamenei, tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

“Về phần mình, tôi muốn khẳng định sự ủng hộ vững chắc của chúng tôi đối với Tehran và tình đoàn kết với những người bạn Iran. Nga đã và sẽ tiếp tục là đối tác đáng tin cậy của Cộng hòa Hồi giáo", ông Putin nói trong một tuyên bố.

Khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông, Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, cảnh báo rằng sự leo thang tiếp theo có thể làm mất ổn định Trung Đông, đồng thời yêu cầu “chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự” và quay trở lại bàn đàm phán.

Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại trước các cuộc không kích quân sự nhằm vào Iran do Mỹ và Israel tiến hành.

“Chủ quyền quốc gia, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran cần được tôn trọng. Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay các hành động quân sự, ngăn chặn leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán, cũng như duy trì hòa bình và ổn định ở Trung Đông”, tuyên bố nêu rõ.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nước, trong đó có Trung Quốc, đưa tàu chiến tới eo biển Hormuz để phối hợp cùng Mỹ đảm bảo an ninh cho tuyến hàng hải này, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ nói rằng Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, và “tất cả các bên đều có trách nhiệm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và không bị gián đoạn”.

“Với tư cách là một người bạn chân thành và đối tác chiến lược của các nước Trung Đông, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường liên lạc với các bên liên quan, bao gồm cả các bên tham chiến, đóng vai trò xây dựng trong việc giảm leo thang và lập lại hòa bình”, tuyên bố của người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc nêu rõ.