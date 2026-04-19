Iran tuyên bố đã giải mã bí mật công nghệ tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ

Tiêm kích F-35 của Mỹ (Ảnh: Tasnim).

Hôm 19/4, viên sĩ quan cao cấp của Iran, người đã bắn hạ một tiêm kích F-35 của Mỹ xâm phạm không phận Iran mới đây, cho biết: "Chúng tôi đã phá hủy hoàn toàn một công nghệ của Lockheed Martin. Huyền thoại về tiêm kích tàng hình đã chấm dứt”.

Viên sĩ quan này cũng lưu ý rằng các đồng nghiệp của mình đang có mặt trên chiến trường suốt ngày đêm để săn lùng các mục tiêu của đối phương.

Sĩ quan này khẳng định các hệ thống phòng không hiện đại, đặc biệt là những hệ thống được thiết kế để chống tên lửa hành trình, trong hầu hết các trường hợp đều có khả năng dễ dàng nhắm mục tiêu và loại bỏ các máy bay cũng như phương tiện bay nhỏ của đối phương.

Tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ dường như bị tên lửa Iran bắn trúng (Video: PressTV).

Iran hồi tháng trước tuyên bố đã bắn rơi máy bay tàng hình tối tân F-35 của Mỹ trong chiến đấu. Nếu đây là sự thật, Iran là quốc gia đầu tiên làm được việc này. Điều đó cho thấy tiêm kích tối tân của Washington có thể "tàng hình" hiệu quả trước radar nhưng không phải là "bất khả xâm phạm".

F-35 là tiêm kích thế hệ 5 được sản xuất nhiều nhất thế giới với hơn 1.300 chiếc đã được bàn giao và 19 nước đặt mua. Đáng chú ý, Iran tuyên bố đã làm được điều này trong bối cảnh phần lớn hệ thống phòng không của phía Tehran đã bị phá hủy, theo Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên thực tế, một trong những lý do khiến F-35 bay sâu vào lãnh thổ Iran, thay vì phóng tên lửa từ ngoài tầm, là niềm tin rằng phần lớn hệ thống phòng không đối phương đã bị vô hiệu hóa.

Theo các chuyên gia quân sự, Mỹ dường như đã không tính đến một mối đe dọa tiềm ẩn: Tên lửa Product 358 của Iran.

“Product 358”, còn được gọi là tên lửa 358 hoặc SA-67, là một loại tên lửa phòng không do Iran phát triển, hoạt động theo cơ chế “lượn chờ”, được thiết kế chủ yếu như một giải pháp chi phí thấp để đối phó UAV, trực thăng và các mục tiêu bay chậm hoặc bay thấp.

Nó thường được mô tả là vũ khí lai, một phần là tên lửa, một phần là “đạn cảm tử” hoặc đạn lượn. Đôi khi, nó còn được gọi là hệ thống phòng không “dạng UAV”. Sau khi phóng, nó có thể tuần tra trong không phận được chỉ định, tự động tìm kiếm mục tiêu rồi lao xuống đánh chặn.

Tên lửa được phóng ban đầu bằng một tầng đẩy nhiên liệu rắn, sau đó tách ra khi cháy hết. Trong giai đoạn hành trình và lượn, nó được vận hành bằng động cơ turbojet cỡ nhỏ.

Nó được trang bị đầu dò hồng ngoại - quang điện để dẫn đường giai đoạn cuối. Hệ thống thụ động này không phát tín hiệu radar, khiến nó “im lặng” và khó bị phát hiện bởi các thiết bị cảnh báo radar.

Can Kasapoğlu, chuyên gia cao cấp tại Viện Hudson, cho rằng đầu dò hồng ngoại thụ động của Product 358 có thể khóa mục tiêu theo nhiệt động cơ ở cự ly gần mà không phát tín hiệu radar, qua đó vượt qua hệ thống cảnh báo của F-35.