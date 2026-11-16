Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).

Trao đổi với hãng thông tấn TASS của Nga, Đại sứ Iran tại Moscow Kazem Jalali cho biết mục đích chính trong chuyến thăm Moscow của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei là chuyển tải thông điệp “đặc biệt” từ Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Jalali nêu rõ thông điệp này nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ song phương và chiến lược, cũng như các cuộc tham vấn liên tục ở cấp cao nhất giữa Tehran và Moscow.

"Mục đích chính trong chuyến thăm Moscow của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei là chuyển tải một thông điệp chính thức và đặc biệt từ Lãnh tụ Tối cao Iran tới Tổng thống Nga. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng trong mối quan hệ giữa hai quốc gia cũng như các cuộc tham vấn đang diễn ra ở cấp cao nhất", ông nói.

Ông nói thêm rằng chuyến thăm của ông Rezaei nên được nhìn nhận trong khuôn khổ quan hệ chiến lược giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh những diễn biến toàn cầu và khu vực đang làm gia tăng nhu cầu phối hợp chặt chẽ hơn giữa đôi bên.

Ông mô tả chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chung của Tehran và Moscow trong việc duy trì và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược.

Đầu tháng này, ông Rezaei đã có cuộc gặp và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Hai bên đã thảo luận về quan hệ chiến lược song phương, các diễn biến khu vực và quốc tế, cũng như triển vọng mở rộng hợp tác.

Khi đó, ông Rezaei cho biết Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei mong muốn gửi thông điệp tới Tổng thống Putin càng sớm càng tốt. Ông nói thêm, để đáp lại, Tổng thống Nga đã gửi lời "chào hỏi nồng ấm và chân thành" tới Lãnh tụ Tối cao Khamenei.

Về phần mình, Tổng thống Putin hoan nghênh thông điệp từ Lãnh tụ Tối cao Iran và nhấn mạnh vai trò chủ chốt cũng như mang tính xây dựng của Iran tại khu vực.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tehran và Moscow đang đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao và gắn kết chiến lược khi Iran tìm cách chấm dứt xung đột với Mỹ, đồng thời thiết lập các cơ chế cho an ninh khu vực và công cuộc tái thiết hậu chiến.

Hai bên đã nhiều lần nhấn mạnh cam kết mở rộng hợp tác chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế và năng lượng.

Cuộc họp tại Điện Kremlin cũng đề cập đến Hành lang Vận tải Quốc tế Bắc – Nam, bên cạnh các cuộc thảo luận về việc phát triển Iran thành một trung tâm trung chuyển khí đốt của khu vực.

Hành lang Bắc - Nam là một mạng lưới vận tải đa phương thức được thiết kế nhằm kết nối Nga và các khu vực khác ở bắc Á - Âu với Iran cùng các thị trường xa hơn về phía nam. Đây là một thành phần quan trọng trong nỗ lực rộng lớn hơn của Tehran và Moscow nhằm mở rộng kết nối thương mại và giao thông vận tải.