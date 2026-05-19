Iran tiết lộ các điều khoản trong đề xuất hòa bình với Mỹ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi (Ảnh: PressTV).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 19/5 cho biết đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran gửi tới Mỹ bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận bao gồm cả Li Băng, sự rút lui của các lực lượng Mỹ khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường cho những tổn thất do cuộc chiến của Mỹ và Israel gây ra.

Tehran cũng yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng các khoản tiền bị đóng băng và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với Iran.

Các điều khoản được mô tả trong các báo cáo của Iran có vẻ ít thay đổi so với đề xuất trước đó của nước này, vốn đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ vào tuần trước.

Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức, song Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo đã tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công vào Iran sau khi Tehran gửi đề xuất hòa bình mới. Ông tin rằng hiện có một “cơ hội rất tốt” để đạt được một thỏa thuận nhằm giới hạn chương trình hạt nhân của Iran.

Mặc dù không bên nào công khai tiết lộ bất kỳ sự nhượng bộ nào trong các cuộc đàm phán vốn đã bị đình trệ trong một tháng qua, một quan chức cấp cao của Iran hôm 18/5 cho biết, Washington có thể đang giảm bớt một số yêu cầu.

Bất chấp tín hiệu lạc quan này, Tehran và Washington tiếp tục cảnh báo qua lại. Tổng thống Trump dọa sẽ tấn công mạnh hơn nếu Iran không nhanh chóng đạt thỏa thuận.

Trong khi đó, người phát ngôn Quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, cảnh báo Iran sẽ mở thêm các mặt trận mới bằng cách sử dụng các công cụ và phương pháp mới.

“Nếu đối phương phạm sai lầm, tấn công một lần nữa, chúng ta sẽ mở các mặt trận mới chống lại họ bằng những công cụ và phương pháp mới”, ông nói. Ông thừa nhận, Iran tận dụng thời gian ngừng bắn để tăng cường sức mạnh chiến đấu.

Tướng Akraminia cho biết Iran có quyền kiểm soát hoàn toàn đối với eo biển Hormuz và tình hình tại tuyến đường thủy chiến lược này sẽ không bao giờ trở lại trạng thái như trước đây.

Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi cũng cảnh báo các quốc gia đang tìm cách phô trương sức mạnh tại eo biển Hormuz rằng Iran sẽ theo đuổi các quyền lợi hợp pháp của mình đối với tuyến đường thủy này "với toàn bộ sức mạnh" và "sẽ không nương tay với bất kỳ ai”.

Một số nguồn tin cho biết, trong hơn một tháng ngừng bắn, Iran đã tìm cách khai quật tên lửa và bệ phóng vốn bị chôn vùi dưới các hầm ngầm do chiến dịch không kích của Mỹ và Israel.

Iran đã chỉ thị cho tất cả các cấp tác chiến của lực lượng vũ trang chuẩn bị một “kế hoạch phản ứng lập tức và toàn diện” nếu Mỹ và Israel nối lại chiến dịch tấn công.