Iran tấn công hạm đội Mỹ, Washington bắn trả loạt cơ sở chiến lược

Máy bay chiến đấu Mỹ tuần tra ở Trung Đông (Ảnh: CENTCOM).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 10/6 tuyên bố nhắm mục tiêu vào Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này.

“Lực lượng Hải quân IRGC đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lúc 2h30 nhằm vào Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain”, một tuyên bố của IRGC nêu rõ.

IRGC cho biết Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công vào các khu vực Jask, Sirik và Qeshm của Iran, trùng khớp với các thông tin khác do truyền thông nhà nước Iran đăng tải trước đó.

IRGC cho biết các cuộc tấn công của Mỹ được cho là đã làm hư hại một tháp truyền thông ở Sirik và phá hủy 2 hồ chứa nước ở quận Bamani.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ trong một giờ qua tại đảo Qeshm, Bandar Abbas và huyện Jask - 3 địa điểm chiến lược xung quanh eo biển Hormuz.

Một phóng viên tại Jask cho biết các vụ nổ được nghe thấy vào khoảng 2h35 ngày 10/6 giờ địa phương, trong khi một số hãng tin nhà nước khác đưa tin về các vụ nổ ở Qeshm và Bandar Abbas.

Đảo Qeshm được xem là một phần trong “tuyến phòng thủ chính” của Iran gần eo biển Hormuz.

Bandar Abbas, thành phố cảng phía nam, là nơi đặt căn cứ hải quân và không quân quan trọng của Iran.

Khu vực Jask cũng có sự hiện diện của hải quân Iran và là nơi có một cảng vận chuyển quan trọng nằm ở vị trí chiến lược phía đông của eo biển Hormuz.

Vị trí đảo Qeshm của Iran (Ảnh: Britannica).

Trước đó, hãng tin Tasnim của Iran cho biết cảng Jask và một địa điểm ở Kuh Mobarak thuộc vùng Jask đã bị tấn công.

Ông Abdul Hamid Hamzehpour, Giám đốc điều hành của Công ty Cấp nước và Xử lý nước thải Hormozgan của Iran, cho biết các cuộc tấn công của Mỹ đã nhắm vào các cơ sở của công ty ở phía nam Iran.

Theo ông Hamzehpour, các hồ chứa bao gồm một bể chứa 500 mét khối và một bể chứa 2.000 mét khối, cả hai đều đóng vai trò cung cấp nước uống cho huyện Bamani và thành phố Kuhestak.

Việc phân phối nước hiện đang bị gián đoạn ở tất cả các làng thuộc huyện Bamani và Kuhestak.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào Iran để đáp trả vụ bắn rơi máy bay trực thăng Apache của Mỹ.

“Lực lượng CENTCOM đã tấn công các trạm phòng không, trạm kiểm soát mặt đất và các địa điểm đặt radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz bằng đạn dược chính xác từ máy bay chiến đấu của Không quân và Hải quân Mỹ”, CENTCOM thông báo trên mạng xã hội X ngày 10/6.

Quân đội Mỹ cho biết các cuộc tấn công này đánh dấu “phản ứng tương xứng” đối với các cuộc tấn công gần đây nhằm vào lực lượng Mỹ và các tàu quốc tế trong vùng biển khu vực.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Iran sẽ đáp trả các cuộc tấn công từ phía Mỹ khi Washington phát động một loạt cuộc tấn công trả đũa mới vào Iran sau vụ bắn rơi một trực thăng quân sự.

“Bất chấp những thất bại trên chiến trường, Mỹ đã chọn cách thử thách quyết tâm của chúng tôi. Lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào”, ông Araghchi nhấn mạnh.

“Hãy rời khỏi khu vực của chúng tôi nếu các ông muốn được an toàn”, Ngoại trưởng Iran cảnh báo Mỹ.

Đợt không kích mới của Mỹ diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ buộc phải đáp trả vụ Iran bắn rơi trực thăng Apache của Mỹ.

Tổng thống Trump cho biết phản ứng của Mỹ đối với việc Iran bắn hạ một máy bay trực thăng Apache là “rất mạnh mẽ, rất uy lực”.

Một nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết một máy bay không người lái Shahed của Iran đã đâm trúng trực thăng Mỹ vào hôm 8/6.

Tổng thống Trump ban đầu xác nhận vụ việc và cho rằng đây “không phải là một vấn đề lớn.”. Ông cho biết, hai phi công của trực thăng không bị thương và đã được một xuồng không người lái của Mỹ giải cứu. Tuy nhiên, sau đó, ông tuyên bố Mỹ sẽ buộc phải đáp trả.