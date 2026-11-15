Tên lửa Iran khai hỏa (Ảnh: PressTV).

Theo hãng tin Fars của Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15/11 tuyên bố tấn công căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain để trả đũa cho những “hành động gây hấn của Mỹ”.

Kênh truyền hình Iran Press TV dẫn thông báo của IRGC cho biết lực lượng này đã phóng 6 máy bay không người lái (UAV) vào hệ thống radar phòng không của Mỹ tại căn cứ trực thăng Al-Rifaa ở Bahrain.

IRGC cũng khẳng định eo biển Hormuz vẫn bị đóng, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào từ phía Mỹ “cũng sẽ vấp phải phản ứng dữ dội và khốc liệt hơn nữa”.

Quân đội Bahrain tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn các cuộc tấn công từ trên không trước khi vũ khí của Iran tiếp cận mục tiêu, đồng thời cáo buộc Tehran tiếp tục duy trì “cách tiếp cận gây hấn có hệ thống” đối với Bahrain.

Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất.

Trước đó 2 ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công và phá hủy hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain.

“Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với đối thủ, yêu cầu chấm dứt các hành động khiêu khích trên không và buôn lậu dầu tại eo biển Hormuz. Nếu các hành vi vi phạm và gây hấn tái diễn, Lực lượng Không gian Vũ trụ của IRGC sẵn sàng đáp trả không giới hạn”, tuyên bố của IRGC nhấn mạnh.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã bác bỏ thông tin trên, khẳng định đã đánh chặn 2 máy bay không người lái của Iran mà không để xảy ra bất kỳ thiệt hại nào.

Từ năm 1995, căn cứ ở Bahrain đã trở thành nơi đóng quân của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ. Nằm cách bờ biển Iran 240km, căn cứ này có khả năng đón tất cả các loại tàu của Hải quân Mỹ, khiến khu vực này trở thành một trong những bàn đạp quân sự quan trọng nhất về mặt vận hành của Washington trong chiến trường hàng hải Trung Đông.

Do vậy, bất kỳ cuộc tập kích thành công nào của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại Bahrain không chỉ gây chú ý về quy mô thiệt hại vật chất, mà còn ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Mỹ trong khu vực.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 9 tháng qua vẫn chưa đạt được bước đột phá nào. Mặc dù cường độ giao tranh giữa Mỹ và Iran đã giảm bớt, các cuộc tấn công lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.

Trong những ngày gần đây, xuất hiện nhiều thông tin về việc Mỹ đã thực hiện các cuộc tập kích vào đảo Qeshm - nơi được xem là pháo đài tiền tuyến của Iran ở Hormuz. Hòn đảo này có thể khống chế lối vào eo biển từ Vùng Vịnh, hoạt động như một “nút chặn” trong tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh nỗ lực thương lượng giữa Mỹ và Iran tới nay vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể.

Iran vẫn giữ nguyên lập trường chỉ đàm phán khi Mỹ chấp nhận đáp ứng 7 điều kiện mà Tehran đề ra. Trong số các điều kiện này có chấm dứt lệnh phong tỏa đường biển, chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran, bồi thường chiến tranh.

Bản đồ Iran (Ảnh: BBC).

Iran cảnh báo Mỹ và các nước Vùng Vịnh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 15/11 cho biết Tehran đã thu thập bằng chứng về việc các quốc gia trong khu vực hỗ trợ Mỹ thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Iran, đồng thời đã nêu vấn đề này trực tiếp thông qua các kênh ngoại giao. Ông Baghaei khẳng định Tehran sẽ “xử lý vấn đề này một cách nghiêm túc”.

Ông Baghaei cho biết việc các tên lửa, máy bay không người lái và máy bay quân sự xuất kích từ các căn cứ đặt tại các nước trong khu vực, cùng với hỗ trợ hậu cần của họ dành cho lực lượng Mỹ, đã chứng minh sự tham gia của các nước này vào chiến dịch tấn công Iran.

“Các quốc gia trong khu vực phải chịu trách nhiệm về những hậu quả từ hành động gây hấn quân sự của Mỹ và Israel nhắm vào Iran”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo.

Ông cũng lý giải cho các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các nước láng giềng, cho rằng những hành động này được thực hiện theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.

Ông nhấn mạnh Iran không có hành động nào xâm phạm chủ quyền của các quốc gia này, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công của Tehran “hoàn toàn mang tính chất phòng vệ” và chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự cũng như khí tài của Mỹ từng được sử dụng để tấn công Iran.

Các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông gồm Bahrain, Jordan đồng loạt lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công của Iran.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 15/11, Bộ Ngoại giao Bahrain cáo buộc các cuộc tấn công do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thực hiện đã vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định “không một lý do nào có thể biện minh cho hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia”.

“Bahrain cũng bác bỏ việc sử dụng lãnh thổ của mình để giải quyết các mâu thuẫn, đồng thời khẳng định Iran phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các cuộc tấn công này cũng như những hậu quả kéo theo”, Bộ Ngoại giao Bahrain nêu rõ.

Jordan cũng chỉ trích việc Iran nhắm mục tiêu vào Bahrain, trong bối cảnh Trung Đông vẫn trong tình trạng căng thẳng cao độ trước nguy cơ tái bùng phát cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel.

Bộ Ngoại giao Jordan “lên án các cuộc tấn công của Iran vào Bahrain", coi đây là "hành vi vi phạm chủ quyền, đe dọa an ninh, sự ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này”.

Phía Jordan cũng chỉ trích đây là “sự leo thang nguy hiểm” và là “hành vi vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương Liên hợp quốc”.