Iran ra điều kiện then chốt với Mỹ sau loạt vụ đấu súng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei (Ảnh: AFP).

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ ngày 7/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết vấn đề chính của Iran trong đàm phán với Mỹ là lập trường thay đổi và mâu thuẫn của Washington.

Ông Baghaei xác nhận quá trình trao đổi thông điệp giữa các bên vẫn tiếp diễn thông qua bên trung gian Pakistan.

“Vấn đề chính của việc đàm phán với chính quyền (Mỹ) là bạn phải đối mặt với quá nhiều lập trường thay đổi, liên tục thay đổi mục tiêu, những tuyên bố khác nhau, những phát ngôn mâu thuẫn của các quan chức khác nhau, vì vậy toàn bộ quá trình trở nên rất khó khăn”, ông Baghaei nói thêm.

Người phát ngôn thừa nhận còn khá nhiều điểm bất đồng, “nhưng vấn đề chính là Mỹ phải hiểu rằng họ phải công nhận các quyền của Iran”, bao gồm cả quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế.

“Đồng thời, khi họ nói về các tài sản bị phong tỏa của chúng tôi, họ sẽ không nhượng bộ gì cả”, ông Baghaei cho biết thêm.

Iran yêu cầu Mỹ đồng ý giải tỏa hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng trong các ngân hàng nước ngoài.

Theo một nguồn tin thân cận với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Washington có kế hoạch cho phép sử dụng tài sản của Iran để hỗ trợ tái thiết các quốc gia vùng Vịnh bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Iran trong tương lai.

Bộ Tài chính Mỹ cũng sẽ xem xét việc sử dụng tài sản của Iran để hỗ trợ sửa chữa những thiệt hại trước đây do các cuộc tấn công.

“Mỹ đơn giản là phải chấm dứt các lệnh trừng phạt của họ. Liên quan đến các lệnh trừng phạt và tài sản bị phong tỏa, họ chỉ cần cho phép tài sản của Iran được giải tỏa và sẵn sàng cho Iran sử dụng”, ông Baghaei nêu rõ.

Ông Baghaei cáo buộc Mỹ không tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 4. “Họ đã tấn công các tàu thương mại của chúng tôi, cả ở eo biển Hormuz và ngoài khơi”, ông khẳng định.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, tình hình rất bất ổn và rất nguy hiểm. “Tất cả là do cách tiếp cận liều lĩnh của Mỹ đối với khu vực, và về cơ bản là đối với thỏa thuận ngừng bắn”, ông Baghaei nhấn mạnh.

Quân đội Mỹ tuyên bố vẫn sẵn sàng “tiếp tục phòng thủ trước sự gây hấn của Iran” ở Vùng Vịnh, đồng thời xác nhận bắn hạ thêm 2 máy bay không người lái của Iran gây nguy hiểm cho hoạt động vận chuyển hàng hải vào tối 6/6.

Ông Baghaei cảnh báo lực lượng vũ trang Iran “kiên quyết đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào bằng toàn bộ sức mạnh”.

Tuyên bố cứng rắn của quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran gần đây liên tục xảy ra các vụ đụng độ bất chấp lệnh ngừng bắn.

Quân đội Mỹ tuyên bố bắn hạ các máy bay không người lái của Iran tại eo biển Hormuz, đồng thời tấn công các khu vực ven biển của Iran. Trong khi đó, Iran cũng tập kích các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, đồng thời nhắm mục tiêu vào các tàu.

Quân đội Mỹ khẳng định “lực lượng Mỹ vẫn trong trạng thái sẵn sàng hành động để tiếp tục phòng thủ chống lại sự gây hấn của Iran”.