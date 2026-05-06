Iran quyết không nhượng bộ, bác bỏ "lằn ranh đỏ" của Mỹ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Iran cảnh báo Mỹ

"Iran sẵn sàng cho bất kỳ hình thức đối thoại nào trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, nhưng dựa trên niềm tin và lập trường của mình, chúng tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ trước sự cưỡng ép”, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq hôm 5/5.

“Nếu họ nói chuyện với chúng tôi bằng lý lẽ, thì đối thoại là khả thi; còn ngôn từ hăm dọa và bắt nạt sẽ không dẫn đến đâu”, Tổng thống Iran nói thêm.

“Vấn đề là Mỹ theo đuổi chính sách gây áp lực tối đa đối với đất nước chúng tôi, trong khi mặt khác, lại mong muốn Iran ngồi vào bàn đàm phán và cuối cùng phải nhượng bộ trước những yêu cầu đơn phương của họ. Điều đó là không thể”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Tuyên bố của Tổng thống Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vẫn tiếp tục tìm cách áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran và liên tục đe dọa sẽ tấn công trở lại, bất chấp lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh rằng một trong những vấn đề then chốt trong khu vực hiện nay là chấm dứt tình trạng gây hấn và sức ép của Mỹ đối với Iran và các quốc gia khác trong khu vực.

Ông lưu ý rằng cả hai đợt tấn công trước đây nhắm vào Iran đều diễn ra trong khi nước này đang tham gia vào các tiến trình đàm phán ngoại giao với Washington.

Tổng thống Iran nhắc lại rằng ngay cả khi Washington liên tục tuyên bố có ý định đàm phán với Tehran, họ vẫn tiếp tục duy trì các chiến thuật gây sức ép và lời lẽ đe dọa.

Ông Pezeshkian dẫn chứng những cáo buộc lặp đi lặp lại của Mỹ đối với Iran về việc theo đuổi các mục tiêu hạt nhân phi dân sự.

Ông lưu ý rằng, trong khi Washington liên tục đưa ra những nghi ngờ về các hoạt động hạt nhân hòa bình của Tehran, họ lại nhắm mục tiêu vào Lãnh tụ Tối cao Iran, người đã kiên quyết bác bỏ việc nước này sở hữu vũ khí hạt nhân thông qua một sắc lệnh tôn giáo lịch sử. Tổng thống Iran đề cập đến cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Tổng thống Pezeshkian kiên quyết bác bỏ yêu cầu của Mỹ về việc Iran từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân, khẳng định: "Iran không nên tự tước đoạt những năng lực này", đồng thời nhắc lại rằng tiến bộ khoa học của Iran trong lĩnh vực này là kết quả của nhiều năm nỗ lực.

Chương trình hạt nhân của Iran được xem là "lằn ranh đỏ" đối với Mỹ. Washington liên tục yêu cầu Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân và chuyển giao uranium đã làm giàu ở cấp độ cao cho Mỹ.

Tổng thống Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/5 cũng đưa ra những tuyên bố cứng rắn về tình hình Iran.

Về cuộc chiến với Iran, ông nói rằng Mỹ đang “làm tốt” và đã “đánh bại Iran rất nặng nề”.

Ông khẳng định Mỹ đã “đánh bại” hải quân Iran và Iran hiện chỉ còn “những chiếc tàu nhỏ với súng máy ở phía trước”.

“Mọi con tàu của họ đều nằm dưới đáy biển”, ông nói.

Ông Trump một lần nữa khẳng định Mỹ sẽ không để Iran “sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Ông Trump tuyên bố Iran lẽ ra đã đứng đầu khu vực Trung Đông nếu không có xung đột, nhưng giờ đây nước này đang “cố gắng tồn tại”.

“Chúng ta (Mỹ) đang ở trong tình thế kiểm soát hoàn toàn. Lệnh phong tỏa rất hiệu quả; nó giống như một khối thép vững chắc. Không ai dám thách thức lệnh phong tỏa, và tôi nghĩ nó đang phát huy tác dụng rất tốt”, ông nói.

“Iran muốn đạt được một thỏa thuận. Điều tôi không thích ở Iran là họ trao đổi với tôi rất tôn trọng, rồi sau đó lại đi phát biểu trên truyền hình rằng: Chúng tôi không trao đổi với tổng thống (Mỹ)”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cảnh báo nền kinh tế Iran sụp đổ vì các lệnh trừng phạt của Mỹ.

“Chúng ta đã áp đặt những lệnh trừng phạt mà chưa ai từng thấy trước đây”, ông Trump cho biết.

Ông Trump nói thêm rằng tiền tệ của Iran hiện nay “không còn giá trị” và tuyên bố tỷ lệ lạm phát của nước này “có lẽ lên tới 150%”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng gửi thông điệp đến Iran rằng họ “nên làm điều khôn ngoan” và Mỹ “không muốn can thiệp” và gây sát thương.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố cuộc chiến Iran “đã kết thúc”, tuy nhiên ông thông báo mở chiến dịch “Dự án Tự do” để hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Kế hoạch này của Mỹ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Iran, trong khi lệnh phong tỏa của Mỹ với các cảng của Iran vẫn chưa chấm dứt.