Iran quyết không đầu hàng, phản hồi đề xuất của Mỹ về chấm dứt xung đột

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay 10/5 tuyên bố các cuộc đàm phán với Mỹ “nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người dân Iran và bảo vệ lợi ích quốc gia bằng sức mạnh kiên quyết”, “chứ không phải đầu hàng”.

“Nếu có bất kỳ cuộc thảo luận nào về đối thoại hay đàm phán, điều đó không có nghĩa là đầu hàng hay lùi bước, mà mục tiêu là bảo đảm quyền lợi của người dân Iran và bảo vệ mạnh mẽ lợi ích quốc gia”, ông Pezeshkian phát biểu trong một cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm tái thiết thiệt hại do cuộc xung đột với Mỹ - Israel gây ra.

Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Iran “sẽ không bao giờ khuất phục trước đối thủ”.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran đã gửi phản hồi về đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ cuối tháng 2.

“Phản hồi của Iran đối với dự thảo mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột đã được chuyển giao hôm nay thông qua bên trung gian hòa giải Pakistan”, hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin hôm nay.

IRNA cho biết, “theo khuôn khổ được đề xuất, các cuộc đàm phán ở giai đoạn này sẽ tập trung vào vấn đề chấm dứt xung đột trong khu vực”.

“Cần lưu ý rằng trọng tâm chính trong phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ là chấm dứt xung đột và đảm bảo an ninh hàng hải ở vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz”, IRNA cho biết thêm.

Nếu Iran đồng ý với đề xuất của Mỹ, xung đột sẽ chính thức chấm dứt và eo biển Hormuz sẽ được mở lại trước khi bắt đầu đàm phán về các vấn đề gây tranh cãi hơn, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Ebrahim Rezaie, một thành viên của Ủy ban An ninh Quốc hội Iran, cũng gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ.

“Thời gian đang chống lại người Mỹ. Họ không nên hành động liều lĩnh và tự đẩy mình lún sâu hơn vào vũng lầy mà họ đã rơi vào”, ông Rezaie nhấn mạnh.

“Lựa chọn tốt nhất là đầu hàng và nhượng bộ. Họ phải thích nghi với trật tự khu vực mới”, ông Rezaie gửi thông điệp tới Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tass được đăng tải hôm nay, Đại sứ Pakistan tại Nga Faisal Niaz Tirmizi cho biết, các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington chưa rơi vào bế tắc và vẫn tiếp tục diễn ra với vai trò trung gian hòa giải của Pakistan.

"Không, các cuộc đàm phán không đi vào ngõ cụt. Ngõ cụt là khi hai bên hoàn toàn ngừng đối thoại với nhau. Nhưng họ vẫn đang đối thoại thông qua Pakistan, và các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục. Đó là điều mang lại cho tôi niềm hy vọng lớn", ông Tirmizi nhấn mạnh.

Theo Đại sứ Pakistan, “các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục, và chúng tôi tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ đạt được kết quả”. Ông nói thêm rằng “đôi khi các cuộc đàm phán có thể kéo dài nhiều năm”.

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ cuối tháng 2, dẫn đến đòn trả đũa từ Tehran nhằm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh, cùng với việc đóng cửa eo biển Hormuz chiến lược.

Một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán ở Islamabad đã không đạt được một thỏa thuận lâu dài.

Thỏa thuận ngừng bắn sau đó đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn mà không có thời hạn cụ thể, mở đường cho nỗ lực ngoại giao hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc chiến.

Theo Reuters và Axios, các nhà đàm phán đang thảo luận về một văn kiện khung ngắn gọn - được cho là bản ghi nhớ dài 1 trang chứa khoảng 14 điểm - có thể đóng vai trò là cơ sở cho một lệnh ngừng bắn, nới lỏng trừng phạt và các cuộc đàm phán trong tương lai về các hoạt động hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực.