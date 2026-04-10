Iran nói về tình trạng của Lãnh tụ Tối cao, nêu lý do vắng bóng bất thường

"Lãnh tụ Tối cao vẫn khỏe mạnh, thực tế là ông đang điều hành mọi việc”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 9/4 cho biết.

Khi được hỏi lý do tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng gần đây, nhà ngoại giao cấp cao của Iran giải thích bằng cách nêu ra tiền lệ của việc một lãnh đạo cấp cao - cụ thể là cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei - từng bị ám sát trái với mọi luật lệ quốc tế.

Ông Khatibzadeh cáo buộc Mỹ và các đồng minh sẵn sàng hành động với những người mà họ coi là mục tiêu.

Tuyên bố của quan chức ngoại giao Iran được đưa ra sau nhiều đồn đoán về tình hình sức khỏe của tân Lãnh tụ Tối cao.

Trong bài phát biểu mới nhất hôm 8/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã bị “thương và biến dạng”.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định tân Lãnh tụ Tối cao Iran đã bị thương nặng.

Ông Mojtaba chưa xuất hiện trước công chúng trong hơn một tháng qua kể từ khi kế vị cha mình, cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Ông Ali Khamene đã thiệt mạng trong ngày đầu của cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

Theo ông Hegseth, việc Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng mà chỉ đưa ra tuyên bố bằng văn bản có thể liên quan đến việc ông chấn thương và lo ngại về an ninh.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Nhà ngoại giao Iran khẳng định sức khỏe của Lãnh tụ Tối cao hiện vẫn tốt và ông vẫn giám sát tình hình tại Iran.

Ông Ali Bahraini, đại diện của Iran tại văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva, cho biết tân Lãnh tụ Tối cao Iran không xuất hiện trước công chúng trong thời gian qua vì lý do an ninh.

Truyền thông Iran cho biết, ông Mojtaba chỉ bị thương nhẹ sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, và vẫn tiếp tục điều hành công việc.

Trong thông điệp mới nhất hôm 9/4, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, tuyên bố Iran đã giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Vùng Vịnh bất chấp những thiệt hại do các cuộc tấn công.

"Bất chấp những thiệt hại và các cuộc tấn công do đối thủ gây ra, lực lượng vũ trang của chúng ta đã biến cuộc chiến thành một chiến thắng vĩ đại”, ông Mojtaba nhấn mạnh.

Tuyên bố của Lãnh tụ Tối cao cũng khẳng định "Iran sẽ đưa việc quản lý eo biển Hormuz lên một tầm cao mới”.

Trước đó, theo một tuyên bố trên kênh truyền hình nhà nước Iran ngày 7/4, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã chỉ thị tất cả các đơn vị quân đội ngừng bắn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran để mở đường cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột.