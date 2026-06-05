Iran nói về sự vắng bóng bí ẩn của Lãnh tụ Tối cao

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: CBS).

Trong cuộc phỏng vấn với Al Mayadeen ngày 4/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei vẫn giữ vai trò lãnh đạo với đầy đủ quyền lực và có ảnh hưởng lớn trong mọi vấn đề quốc gia.

“Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei có tầm ảnh hưởng và sự hiện diện mạnh mẽ trong các vấn đề đang diễn ra của đất nước và nắm giữ toàn bộ quyền lực”, ông Araghchi nói.

Theo Ngoại trưởng Iran, việc liên lạc với Lãnh tụ Tối cao vẫn tiếp tục diễn ra và các chỉ thị của ông được chuyển đến các quan chức nước này một cách nhanh chóng và được thực hiện chính xác.

Ông Araghchi nhấn mạnh sự đồng thuận rộng rãi trong nội bộ Iran đối với ban lãnh đạo mới, mô tả đây là một trong những thế mạnh quan trọng của Iran tại thời điểm then chốt này.

Ông khẳng định rằng sự tuân phục và lòng trung thành dành cho cố Lãnh tụ Tối cao vẫn được duy trì đầy đủ đối với Lãnh tụ Tối cao mới của Iran.

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Araghchi bày tỏ tin tưởng vào sự thống nhất nội bộ và lập trường chiến lược của Iran.

Ông bác bỏ những hoài nghi về quá trình chuyển giao lãnh đạo, khẳng định vai trò kiểm soát hoàn toàn của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đối với tình hình đất nước cũng như quá trình ra quyết định không bị gián đoạn từ cấp cao nhất.

Theo Ngoại trưởng Araghchi, các lý do về an ninh là yếu tố hạn chế sự xuất hiện của Lãnh tụ Tối cao Iran trước công chúng, nhưng sự gắn kết của ông với người dân và sự tham gia vào các công việc của đất nước vẫn mạnh mẽ.

Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, đã kế vị cha mình là cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong làn sóng tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel hôm 28/2. Bản thân ông Mojtaba cũng bị thương trong cuộc tập kích đó và chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran chỉ đưa ra các tuyên bố bằng văn bản, không có video hay bản ghi âm nào được công bố. Điều này làm gia tăng suy đoán về mức độ nghiêm trọng của vết thương do cuộc không kích gây ra với ông.

Giới tình báo Mỹ nhiều lần khẳng định ông Mojtaba vẫn còn sống và đang ở một nơi bí mật.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Lãnh tụ Tối cao Iran đang ngày càng tham gia tích cực vào các hoạt động điều hành đất nước ở một mức độ nào đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Lãnh tụ Tối cao Iran “dường như hòa hợp khá tốt”, bất chấp việc ông Mojtaba không xuất hiện trước công chúng kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến ở Iran.

Tổng thống Trump nói rằng ông muốn gặp Lãnh tụ Tối cao Iran vào một thời điểm nào đó, “tùy thuộc vào diễn biến của mọi việc".

Tình báo Mỹ nhận định Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đang áp dụng những biện pháp an ninh nghiêm ngặt để tránh bị nguy cơ bị tấn công như cha ông.

Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei được thực thi các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất. Ngay cả các quan chức cấp cao nhất của chính phủ Iran cũng không biết Lãnh tụ Tối cao đang ở đâu và không có cách nào liên lạc trực tiếp với ông.

Thay vào đó, các thông điệp được chuyển qua một mạng lưới người đưa tin để che giấu vị trí của Lãnh tụ Tối cao.