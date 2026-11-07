Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Mohebbi (Ảnh: Tasnim).

Hãng tin Fars dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, cho biết nếu ban lãnh đạo quyết định thay đổi học thuyết hạt nhân, Tehran sẽ thực hiện các biện pháp sắp xếp cần thiết.

Ngoài ra, ông cho hay Iran đang liên tục tăng tầm bắn của các loại tên lửa và sẵn sàng đáp trả không giới hạn những hoạt động gây hấn của đối phương.

Tuần trước, người đứng đầu cơ quan an ninh của Iran Mohsen Rezaei cũng cho biết các quan chức Iran đang cân nhắc các thay đổi tiềm năng đối với chính sách hạt nhân của nước này, nhưng chưa có quyết định cuối cùng.

“Cho đến nay, chính phủ cũng như Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao chưa có quyết định chính thức nào về việc thay đổi học thuyết hạt nhân”, ông Rezaei nói.

Ông khẳng định rằng các cuộc kiểm tra diện rộng của IAEA trong hơn hai thập niên qua cùng với vô số tài liệu và báo cáo đã chứng minh tính chất hòa bình trong các hoạt động hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, ông cho biết việc cân nhắc thay đổi học thuyết hạt nhân nảy sinh sau những cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các cơ sở của Iran.

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc Qatar và Pakistan dẫn dắt nỗ lực trung gian nhằm khôi phục đàm phán giữa Washington và Tehran, tìm kiếm tiếng nói chung về chương trình hạt nhân của Iran, các lệnh trừng phạt và an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.