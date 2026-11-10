Chuẩn tướng Ali Belali, cố vấn của Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC (Ảnh: PressTV).

Một cố vấn của Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhấn mạnh chương trình tên lửa của nước này đã có bước chuyển biến đáng kể về công nghệ, khi các hoạt động phát triển vũ khí đã tiến “vượt ra ngoài phạm vi sao chép ngược” các hệ thống vũ khí nước ngoài.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 9/11, Chuẩn tướng Ali Belali cho biết năng lực chuyên môn trong nước ngày càng được mở rộng đã tạo điều kiện để các chuyên gia Iran thiết kế và chế tạo những loại tên lửa mới, đáp ứng yêu cầu tác chiến của các lực lượng vũ trang nước này. Điều này có nghĩa là Iran đã sản xuất được tên lửa theo như mong muốn, thay vì chỉ có thể học hỏi được từ công nghệ nước ngoài như trước kia.

Ông lấy ví dụ về tên lửa Hormuz, được phát triển để phát hiện và tấn công các hệ thống radar của đối phương bằng cách khai thác tín hiệu do những hệ thống này phát ra, từ đó xác định và hướng tới nguồn phát sóng radar.

Ông đồng thời bác bỏ những nhận định từ đối thủ của Iran rằng nước này đã cạn kiệt kho tên lửa. Quan chức trên lập luận rằng ngành công nghiệp tên lửa trong nước của Iran đã đạt đến độ trưởng thành, đồng nghĩa hoạt động sản xuất không còn phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài.

Ông khẳng định việc Iran sử dụng nguyên liệu thô, năng lực chế tạo và chuyên môn kỹ thuật trong nước đã giúp nước này duy trì hoạt động phát triển và sản xuất các loại vũ khí mà lực lượng vũ trang cần, bất chấp các lệnh trừng phạt và hạn chế từ bên ngoài.

“Ngay cả khi họ dựng hàng rào thép gai và tường bê tông bao quanh đất nước, họ vẫn không thể ngăn cản việc sản xuất tên lửa của Iran”, ông nói.

“Cộng hòa Hồi giáo bắt đầu phát triển năng lực tên lửa với 2 bệ phóng và một số tên lửa nhập khẩu. Tuy nhiên, ngày nay, nước này đã có khả năng thiết kế và chế tạo nhiều loại tên lửa, hệ thống phòng không và phương tiện bay không người lái (UAV)”, ông cho biết.

Để minh họa mức độ sản xuất trong nước, ông Belali so sánh với một trong những ngành nghề truyền thống nổi tiếng nhất của Iran, khẳng định hoạt động chế tạo tên lửa hiện có mức độ nội địa hóa còn cao hơn cả “ngành sản xuất thảm Ba Tư”.

Giải thích cơ sở của khả năng tự chủ này, ông tập trung vào năng lực của Iran trong việc tìm kiếm và xử lý các nguyên liệu cần thiết cho sản xuất tên lửa mà không phải phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài.

Theo ông Belali, Iran có nguồn tài nguyên cơ bản cần thiết để chế tạo nhiều loại nhiên liệu đẩy tên lửa. Ông cho biết nguyên liệu thô dùng để sản xuất cả nhiên liệu đẩy rắn và nhiên liệu đẩy lỏng đều được khai thác và xử lý trong nước.

Ông nói thêm, nguồn tài nguyên khoáng sản và các sản phẩm phái sinh từ dầu mỏ đã giúp Iran thiết lập khả năng tự chủ trong lĩnh vực này, trong khi trình độ chuyên môn của các chuyên gia Iran giúp ngành công nghiệp tên lửa vượt qua sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.