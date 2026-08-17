Iran nêu điều kiện hòa bình, ngăn Mỹ tiếp cận các vùng biển chiến lược

Eo biển Hormuz (Ảnh: Getty).

"Các lực lượng Mỹ đã bị trục xuất và không còn được phép tiến vào vịnh Ba Tư, vịnh Oman hay eo biển Hormuz. Mọi người cần hiểu rằng các căn cứ của Mỹ sẽ không bao giờ trở lại trạng thái trước đây”, Tư lệnh quân đội Iran, Thiếu tướng Amir Hatami, tuyên bố ngày 16/8.

Ông cũng nhấn mạnh, eo biển Hormuz là một cơ hội địa chính trị đối với Iran và tình hình tại tuyến đường thủy này sẽ không bao giờ trở lại như trước.

"Đòn bẩy này (eo biển Hormuz) là một trong những điều kiện cần thiết để chấm dứt cuộc chiến với Mỹ", ông Hatami nói.

Trước đó, đài truyền hình Al-Hadath của Ả rập Xê út đưa tin, Iran và Oman đã đạt được thỏa thuận về việc mở lại toàn bộ eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải. Thỏa thuận này đang chờ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran phê duyệt. Theo nguồn tin, thỏa thuận sẽ được công bố chính thức trong những ngày tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cuối tuần trước nhấn mạnh, dàn xếp giữa Iran và Oman là thỏa thuận độc lập giữa hai quốc gia ven biển, nhằm đảm bảo sự qua lại an toàn cho các tàu thuyền qua eo biển, đồng thời bảo tồn chủ quyền của cả hai nước.

Tuy nhiên, ông tuyên bố, việc khôi phục hoàn toàn an ninh tại eo biển và khôi phục hoạt động hàng hải thương mại bình thường phụ thuộc vào việc Mỹ chấm dứt các hành động quân sự và lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran, cũng như bồi thường chiến tranh.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố Mỹ sẽ sớm đưa eo biển Hormuz trở thành một phần lãnh thổ.

"Sau khi chúng ta hoàn tất việc đánh bại Iran, ngay sau đó tôi sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là một lãnh thổ của Mỹ", ông Trump phát biểu.

Trong khi đó, Iran tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát eo biển chiến lược này. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nói: "Eo biển Hormuz không thể bị kiểm soát bằng một dòng tweet, cũng không phải bằng tàu sân bay, bằng một mệnh lệnh hay một bài phát biểu vận động cử tri. Eo biển Hormuz đã, đang và sẽ luôn là của Iran”.

Ông tuyên bố, eo biển Hormuz sẽ chỉ đóng và mở theo mệnh lệnh của Iran, và chừng nào phía Mỹ chưa chấp nhận thực tế, Iran sẽ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa.

Natalie Klein, một chuyên gia về luật quốc tế kiêm Phó Trưởng khoa tại Đại học New South Wales, Sydney, cho biết: "Về cơ bản, cách duy nhất để tuyên bố của ông Trump có bất kỳ tính khả thi nào là khi Mỹ khẳng định quyền kiểm soát eo biển với tư cách là một thế lực chiếm đóng... Nhưng trong kịch bản đó, Mỹ sẽ cần phải có quyền kiểm soát quân sự đối với Iran hoặc ít nhất là các khu vực ven biển của nước này”.