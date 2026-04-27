Iran nêu đề xuất hòa bình 3 bước với Mỹ

Hải quân Iran tuần tra gần eo biển Hormuz (Ảnh: Getty).

Đài truyền hình Al Mayadeen dẫn nguồn thạo tin cho biết, Iran đã gửi cho bên trung gian hòa giải một đề xuất, trong đó nêu rõ nếu Mỹ muốn nối lại đàm phán hòa bình, hai bên cần thực hiện kế hoạch 3 giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên tập trung vào việc chấm dứt hoàn toàn chiến sự và đảm bảo rằng các hoạt động quân sự chống lại Iran và Li Băng sẽ không tái diễn. Theo đề xuất của Tehran, "không có vấn đề nào khác được thảo luận ở giai đoạn này”.

Sau khi hoàn tất giai đoạn đầu tiên, giai đoạn thứ hai sẽ bao gồm các cuộc thảo luận, phối hợp với phía Oman, để thực hiện "việc quản lý eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc”.

Giai đoạn thứ ba, theo đề xuất của Iran, sẽ giải quyết chương trình hạt nhân của Tehran. Al Mayadeen cho biết Iran "từ chối thảo luận vấn đề này cho đến khi đạt được thỏa thuận về hai giai đoạn đầu tiên".

Theo Al Mayadeen, nếu Mỹ chấp nhận kế hoạch 3 giai đoạn được đề xuất, Iran sẽ đồng ý tham gia vòng đàm phán tiếp theo.

Trước đó, ngày 11/4, hai bên đã tổ chức một số vòng đàm phán tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, trong khi Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu phái đoàn Mỹ.

Cả Tehran và Washington đều tuyên bố sau cuộc đàm phán rằng, hai bên chưa đạt được thỏa thuận nào về việc tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột do còn nhiều bất đồng.

Thông tin chi tiết về vòng đàm phán mới vẫn chưa được công bố. Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran vào ngày 13/4.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể đạt được thỏa thuận với Iran "ngay bây giờ", nhưng ông muốn đây phải là thỏa thuận "vĩnh viễn", chứ không phải tạm thời.

Ông Trump cũng khẳng định Mỹ đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, trong khi Iran cũng tuyên bố kiểm soát khu vực này.

Tổng thống Trump cho rằng Iran không nên sở hữu vũ khí hạt nhân và coi việc Iran chuyển giao uranium làm giàu là điều kiện tiên quyết quan trọng cho một thỏa thuận hòa bình.

Chính quyền Tổng thống Trump coi việc Iran tiến tới chế tạo vũ khí hạt nhân là "lằn ranh đỏ" để đạt thỏa thuận hòa bình. Do vậy, một trong những mục tiêu của Mỹ là xóa bỏ kho uranium làm giàu cao của Iran.

Tuy nhiên, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ mang mục đích hòa bình và Tehran sẽ không chuyển giao uranium cho bất kỳ bên nào.

Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali tuyên bố, bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ cũng phải dẫn đến hòa bình lâu dài, công nhận các quyền chính đáng của Tehran, bồi thường thiệt hại và đảm bảo không tái diễn các cuộc tấn công trong tương lai.

Trong các tuyên bố mới đây, giới chức Iran cũng nêu rõ sẽ chưa đàm phán chừng nào Mỹ còn phong tỏa các cảng của Iran. Tehran coi việc kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch với vận tải dầu mỏ toàn cầu, là quân bài chiến lược trên bàn đàm phán với Mỹ.