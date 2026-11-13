Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (Ảnh: PressTV).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Al Jazeera được công bố ngày 13/11, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết hiện có hai trở ngại chính cản trở tiến trình giải quyết xung đột với Mỹ.

Thứ nhất, Iran vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Washington về các yêu cầu của Tehran. Thứ hai, những hành động thực địa mà phía Mỹ đang thực hiện khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.

Phía Iran vẫn kiên quyết giữ vững 7 điều kiện của mình, đồng thời yêu cầu Mỹ phải chấp thuận các đề xuất này trước khi có thể tiếp tục các hoạt động ngoại giao sâu rộng hơn.

Các bên trung gian - đặc biệt là Qatar - đang tích cực chạy đua với thời gian để tìm cách giải quyết xung đột Iran.

Các quan chức Iran cũng xác nhận một số tiến triển nhất định trong nỗ lực giải quyết xung đột. Tuy nhiên, các bên vẫn còn khoảng cách rất lớn trong việc đạt được một thỏa thuận hoặc thống nhất về khuôn khổ để tiếp tục các cuộc đàm phán.

Đáng chú ý, một trong những điểm quan trọng nhất là phía Iran liên tục nhấn mạnh rằng tình trạng "không chiến tranh, cũng không hòa bình" với Mỹ không thể kéo dài mãi.

Cùng ngày, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bất kỳ hành động gây hấn nào từ phía Mỹ cũng sẽ vấp phải “những đòn giáng khốc liệt”.

“Đối phương cần rút ra bài học từ những thất bại liên tiếp của chính mình, nếu không, họ sẽ phải đối mặt với những bài học còn lớn hơn nữa”, Tổng tư lệnh IRGC Ahmad Vahidi cảnh báo.

Phát biểu của ông Vahidi được đưa ra sau khi Iran thực hiện cuộc tấn công nhắm vào trạm radar của Mỹ tại Bahrain. Phía Iran cho biết đây là hành động đáp trả một cuộc tấn công trước đó của Mỹ nhắm vào một tháp viễn thông tại thành phố Sirik.

Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ của Mỹ tại các quốc gia Vùng Vịnh, đồng thời tìm cách hạn chế hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz - một tuyến đường huyết mạch đối với nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Đáp lại, Washington đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Trong những ngày gần đây, xuất hiện nhiều thông tin về việc Mỹ đã thực hiện các cuộc tập kích vào đảo Qeshm - nơi được xem là pháo đài tiền tuyến của Iran ở Hormuz. Hòn đảo này có thể khống chế lối vào eo biển từ Vùng Vịnh, hoạt động như một “nút chặn” trong tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh nỗ lực thương lượng giữa Mỹ và Iran tới nay vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể. Quan điểm của hai phía vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt.

Iran vẫn giữ nguyên lập trường chỉ đàm phán khi Mỹ chấp nhận đáp ứng 7 điều kiện mà Tehran đề ra. Trong số các điều kiện này có chấm dứt lệnh phong tỏa đường biển, chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran, bồi thường chiến tranh.

Theo Tổng thống Donald Trump, Iran cho thấy dấu hiệu sẵn sàng đạt được một thỏa thuận lớn hơn với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 9 tháng.

Ông cũng nhấn mạnh, ở thời điểm hiện tại, Mỹ không cần thiết phải mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran do lệnh phong tỏa hàng hải và các biện pháp trừng phạt kinh tế đang phát huy tác dụng.