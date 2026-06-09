Iran mở rộng “vành đai an ninh” từ eo biển Hormuz đến Bab el-Mandab

Người đứng đầu Lực lượng Quds của Iran Esmail Qaani (Ảnh: AFP).

Hãng tin IRNA dẫn lời người đứng đầu Lực lượng Quds, ông Esmail Qaani, cho biết các nhóm đồng minh của Iran trên khắp khu vực đã ngày càng trở nên phối hợp ăn ý hơn, trong bối cảnh các hành động gần đây của Israel và Mỹ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

“Từ eo biển Hormuz đến Bab el-Mandeb, và từ vịnh Ba Tư đến biển Đỏ, sẽ có một vành đai an ninh kháng chiến mới", ông tuyên bố.

Bản đồ minh họa vị trí eo biển Bab el-Mandeb (Ảnh: Telegraph).

Ông cảnh báo, các “hành động gây hấn của Mỹ và Israel trong khu vực sẽ vấp phải phản ứng từ mặt trận kháng chiến thống nhất”. Ông nhấn mạnh: “Các chiến binh không biên giới đang giám sát các điểm nghẽn quá cảnh của các vị”.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng sau các cuộc không kích của Israel vào các vùng ngoại ô phía nam Beirut (Li Băng) và các vụ đấu hỏa lực lẻ tẻ giữa Iran và Mỹ kể từ sau lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 8/4.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo họ đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ramat David bằng tên lửa hành trình, mô tả nơi đây là nguồn cơn cho các hành động của Israel chống lại Li Băng.

Đầu tuần này, IRGC đã tấn công các căn cứ không quân Tel Nof và Nevatim tại các vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát, nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel vào các cơ sở radar bên trong Iran.