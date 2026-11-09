Đảo Qeshm nhìn từ trên cao (Ảnh: Reuters).

Tasnim đưa tin, ông Ahmad Nafisi, Phó tỉnh trưởng tỉnh Hormozgan, Iran cho biết các mục tiêu bị quân đội Mỹ tấn công trên đảo Qeshm nằm bên ngoài khu dân cư, khu thương mại và các cơ sở hạ tầng dịch vụ.

Ông đồng thời khẳng định tình hình trên đảo vẫn trong tầm kiểm soát. Ông cũng nhấn mạnh không có thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu hoặc phục vụ dân sinh trên đảo.

Ông Nafisi cho hay, tất cả các cơ quan cứu trợ, dịch vụ và hành chính đều được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất.

Trước đó, có những thông tin cho biết hỏa lực của Mỹ đã đánh trúng một số địa điểm trên đảo Qeshm, miền Nam Iran, vào tối 8/11.

Mặt khác, trên mạng xã hội xuất hiện những đồn đoán về các vụ nổ tại Bandar Abbas và Sirik. Tuy nhiên, các nguồn tin nói với Tasnim rằng cả hai thành phố đều không bị tấn công. Những âm thanh được nghe thấy tại đây được cho là xuất phát từ các biện pháp của Iran nhằm "duy trì an ninh" tại eo biển Hormuz.

Hòn đảo nằm ngay lối vào eo biển Hormuz (Ảnh: EFS).

Qeshm là hòn đảo nằm ở cửa eo biển Hormuz. Đây là nơi đặt một căn cứ tên lửa ngầm quy mô lớn, cùng với một căn cứ hải quân và một nhà máy khử mặn quan trọng của Iran.

Mỹ trước đó từng nhắm mục tiêu vào hòn đảo này ở giai đoạn đầu xung đột. Giới chức Washington cũng từng thảo luận kịch bản kiểm soát hòn đảo.

Qeshm được xem là pháo đài tiền tuyến của Iran ở Hormuz. Với diện tích khoảng 1.445km², hòn đảo này có thể khống chế lối vào eo biển từ phía Vùng Vịnh, hoạt động như một “nút chặn” trong tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Theo các chuyên gia, hòn đảo này được gọi là “tàu sân bay không thể đánh chìm” của Iran. Nằm cách thành phố cảng Bandar Abbas chỉ 22km về phía nam, đảo Qeshm là nền tảng chính cho sức mạnh hải quân “phi đối xứng” của Iran, theo các nhà phân tích.

Dù số lượng chính xác tàu tấn công nhanh và các khẩu đội tên lửa ven biển được giấu trong hệ thống hầm ngầm vẫn là bí mật, mối đe dọa của hòn đảo với các đối thủ của Iran là rất rõ ràng.

Trong những ngày gần đây, xuất hiện nhiều thông tin về việc Mỹ đã thực hiện các cuộc tập kích vào Qeshm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 xác nhận quân đội Mỹ đã không kích một cách có chủ đích nhằm vào đơn vị phòng không của Iran gần đảo Qeshm, khiến đơn vị này bị vô hiệu hóa.

Iran sau đó tuyên bố đã đánh chặn và phá hủy một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ trong khu vực.

Các nỗ lực thương lượng giữa Mỹ và Iran tới nay vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể vì quan điểm của 2 phía vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt.

Ngày 8/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Mỹ không tấn công các tàu của Iran trong vùng biển khu vực, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả mạnh hơn nếu bất kỳ hành động nào như vậy xảy ra.

Mỹ hôm 7/11 thông báo thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới “nhằm ngăn Iran sử dụng các tuyến đường bộ để vận chuyển vũ khí tiên tiến và những vật liệu khác”. Tuy nhiên, Iran khẳng định duy trì quan hệ thương mại chặt chẽ với các nước láng giềng và có thể tiếp cận nhiều tuyến đường khác nhau mà Mỹ không thể phong tỏa.