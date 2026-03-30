Iran lên tiếng về thông tin "đồng ý với hầu hết 15 điều khoản" của Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei

Trong phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 30/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baqaei, khẳng định rằng Tehran không có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ và bác bỏ các tuyên bố cho rằng Iran đã đồng ý phần lớn với các đề xuất của Washington. Ông mô tả bất kỳ khẳng định nào như vậy là vô căn cứ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran đã chấp nhận hầu hết 15 điểm trong đề xuất của Mỹ để khép lại cuộc chiến đã kéo dài hơn 1 tháng qua. Ông Baqaei nhấn mạnh rằng lập trường của Tehran luôn nhất quán ngay từ đầu, bác bỏ những yêu cầu quá mức và vô lý được chuyển qua các bên trung gian.

Ông Baqaei cho biết Iran cho đến nay chưa có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ. Những gì đã được thảo luận chỉ là các thông điệp nhận được thông qua trung gian, cho thấy mong muốn đàm phán từ phía Mỹ, ông giải thích. Ông cũng khẳng định, lập trường của Iran là rõ ràng và không thay đổi như lập trường của Mỹ.

Ông Baqaei cho biết Tehran luôn biết khuôn khổ mà họ theo đuổi, đồng thời mô tả các đề xuất được chuyển đến là quá mức và vô lý. Về các cuộc họp của Pakistan, ông Baqaei nói rằng chúng diễn ra theo khuôn khổ do chính Pakistan thiết lập và Iran không tham gia.

Dù việc các quốc gia trong khu vực quan tâm đến việc chấm dứt chiến sự là điều tích cực, ông nhấn mạnh rằng cần phải xác định bên khiêu khích và không thể kỳ vọng Tehran đơn phương kiềm chế. Ông đồng thời khẳng định Iran là bên bị tấn công trước chứ không phải bên khởi xướng.

Ông Baqaei khẳng định lập trường của Tehran là rõ ràng: Chừng nào hành động khiêu khích còn tiếp diễn, các nỗ lực của Iran sẽ vẫn tập trung vào việc tự vệ.

Trong một diễn biến khác, quân đội Iran cho biết các UAV tấn công của họ đã nhắm vào các vị trí binh lính Mỹ và các trạm radar của đối phương tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.

Trong một tuyên bố hôm 30/3, Iran cho biết các chiến dịch được tiến hành trong đêm và kéo dài đến sáng sớm, tập trung vào các cơ sở tham gia phát hiện và theo dõi tên lửa cũng như UAV chiến đấu, cùng với các địa điểm nơi lực lượng Mỹ đồn trú.

Tuyên bố cho biết thêm rằng trong làn sóng tấn công này, các UAV tấn công của quân đội Iran cũng nhắm vào các vị trí của lực lượng Mỹ đang đóng tại UAE.

Trong khi đó, Israel ngày 30/3 cho biết họ đang tấn công các mục tiêu quân sự trên khắp Tehran. Iran cũng đã phát động các đợt tấn công mới nhằm vào Israel, Kuwait và Ả rập Xê út sau khi hạ tầng điện của nước này bị tấn công vào cuối tuần, khiến một số khu vực tại Tehran và vùng lân cận bị mất điện.

Trên mặt trận ngoại giao, Pakistan, đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran, đã tiếp đón các ngoại trưởng Ả rập Xê út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tại Islamabad để thảo luận về cuộc khủng hoảng.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết các nhà ngoại giao tham dự đã thảo luận về cách thức “đưa cuộc chiến sớm chấm dứt một cách vĩnh viễn”.

Ông nói rằng Iran và Mỹ đã bày tỏ “sự tin tưởng vào Pakistan trong việc tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán”, đồng thời cho biết ông cũng đã trao đổi với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, cũng như Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và các ngoại trưởng khác, những người cũng ủng hộ ý tưởng này.