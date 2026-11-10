Bên trong thành phố tên lửa ngầm của Iran (Ảnh: Tasnim).

Truyền thông nhà nước Iran ngày 10/11 đã trình chiếu hình ảnh Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi và Tư lệnh Lực lượng Không vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Iran đang đi thăm các khu vực thuộc khu phức hợp ngầm dưới lòng đất.

Cơ sở có trưng bày nhiều loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như các hệ thống bệ phóng.

Tehran không tiết lộ vị trí của cơ sở này cũng như không nêu rõ thời điểm diễn ra chuyến thăm.

Trong chuyến thăm, ông Abdollahi cảnh báo, Iran có thể mở rộng các hành động đáp trả ra ngoài phạm vi Trung Đông nếu nước này tiếp tục bị tấn công.

"Nếu đối phương thực hiện một động thái khác chống lại chúng ta, câu trả lời của chúng ta sẽ vượt ra ngoài phạm vi khu vực", ông nói.

Iran lần đầu công bố cận cảnh thành phố tên lửa ngầm mới (Video: Iran International).

Cuối tuần trước, người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi nói rằng Lực lượng Không vũ trụ sẽ ra mắt một thành phố tên lửa ngầm mới cùng một số thành tựu quân sự khác trong Tuần lễ Lực lượng Không vũ trụ IRGC.

Ông Mohebbi cho biết lực lượng này đã nhanh chóng di chuyển các dây chuyền sản xuất tên lửa và máy bay không người lái từ các cơ sở trên mặt đất xuống các địa điểm ngầm.

Ông khẳng định chuyên môn trong nước, lãnh thổ rộng lớn và hạ tầng sản xuất linh hoạt của Iran sẽ đảm bảo việc chế tạo vũ khí vẫn có thể tiếp tục ngay cả trong điều kiện bị ném bom dữ dội.

Ông cũng cảnh báo, Iran có thể triển khai các loại vũ khí chưa từng được tiết lộ trước đây nếu cuộc chiến với Mỹ và Israel leo thang căng thẳng.

Iran đã dành nhiều năm phát triển các cơ sở lưu trữ và phóng tên lửa ngầm dưới lòng đất mà họ gọi là các "thành phố tên lửa". Iran coi hệ thống này là một phần trong nỗ lực bảo vệ khí tài trước các đợt không kích.

Các cơ sở này từng là mục tiêu trong các chiến dịch quân sự của Israel. Trong cuộc chiến năm ngoái, Israel đã tập kích các bệ phóng tên lửa, kho chứa và hạ tầng liên quan của Iran.

Hình ảnh vệ tinh hồi tháng 2 cho thấy Iran đang sửa chữa các căn cứ tên lửa bị hư hại trong cuộc xung đột đó, cùng với các hoạt động nhằm gia cố hoặc che giấu những cơ sở quân sự và hạt nhân.

Động thái công bố cận cảnh thành phố tên lửa ngầm của Iran diễn ra trong bối cảnh Washington được cho là đang cân nhắc các hành động quân sự tiếp theo chống lại Iran sau các đợt tập kích hạn chế của Mỹ vào đảo Qeshm hồi đầu tháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố ông tạm dừng các cuộc tập kích vào Iran do các cuộc đàm phán có tiến triển. Mặc dù vậy, ông cũng cảnh báo, Mỹ sẽ nối lại chiến dịch tấn công nếu cần thiết. Ông cho biết, Mỹ đã xác định sẵn mục tiêu cho một đợt tập kích mới, bao gồm 38 cây cầu ở Iran.