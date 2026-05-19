Iran không đầu hàng, nêu loạt điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ

Xuồng cao tốc Iran ở eo biển Hormuz (Ảnh: Tasnim).

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 18/5 tuyên bố đối thoại với Mỹ không có nghĩa là đầu hàng và Iran sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền hợp pháp của nước này.

"Đối thoại không có nghĩa là đầu hàng. Cộng hòa Hồi giáo Iran tham gia đối thoại với phẩm giá, thẩm quyền và bảo vệ các quyền của quốc gia. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng sẽ không lùi bước trước các quyền hợp pháp của người dân và đất nước. Chúng tôi sẽ phụng sự người dân bằng lẽ phải và bằng tất cả sức lực của mình, đến cùng, đồng thời bảo vệ lợi ích và danh dự của Iran", ông Pezeshkian viết trên mạng xã hội.

Trong một tuyên bố khác, Tổng thống Iran tuyên bố nước này không có ý định nhượng bộ trước những yêu cầu đã đưa ra với Mỹ nhằm giải quyết xung đột.

"Chúng tôi sẽ không cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào và sẽ không hy sinh phẩm giá của đất nước mình vì lợi ích của bất kỳ ai... Chúng tôi đang tiến hành đàm phán một cách danh dự và không có ý định lùi bước”, kênh truyền hình Al Alam của Iran dẫn lời ông Pezeshkian nói.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được với Mỹ đều phải đảm bảo chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân cũng như các lệnh trừng phạt áp đặt lên Iran.

Theo phát ngôn viên của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Rezae, ông Gharibabadi đã nêu rõ các điều kiện của Iran để đạt được một thỏa thuận với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Rezae cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Iran đã cập nhật cho các nghị sĩ các cuộc đàm phán gián tiếp đang diễn ra giữa Iran và Mỹ cũng như các đề xuất được hai bên trao đổi thông qua Pakistan.

“Ông Gharibabadi nhấn mạnh trong bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được, (phải có điều khoản quy định rằng) chiến tranh phải chấm dứt trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Li Băng, lực lượng Mỹ phải rút khỏi khu vực xung quanh Iran, lệnh phong tỏa hải quân phải được dỡ bỏ, các lệnh trừng phạt phải được hủy bỏ và tài sản của Iran phải được trả lại”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Ông Rezae dẫn lời ông Gharibabadi nói rằng Iran đã gửi đề xuất mới nhất cho phía Mỹ, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn một nguồn tin thân cận với phái đoàn đàm phán Iran cho biết Mỹ đã cập nhật đề xuất về việc giải quyết xung đột với Iran, nhưng lập trường của hai bên vẫn chưa thực sự thống nhất.

"Mặc dù có một số thay đổi trong đề xuất mới của phía Mỹ, nhưng những khác biệt cơ bản xuất phát từ lập trường thiếu thực tế của phía Mỹ vẫn còn tồn tại", nguồn tin cho biết, đề cập đến những bất đồng về việc đóng băng tài sản của Iran và bồi thường chiến tranh.

Ngoài ra, theo nguồn tin, phía Mỹ "vẫn đang tìm cách gắn kết các cuộc đàm phán về chấm dứt xung đột với vấn đề hạt nhân", điều mà Iran kịch liệt phản đối.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố Mỹ tiếp tục đưa ra những "yêu cầu vô lý" với Iran.

Ông Baghaei nhấn mạnh việc giải phóng tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ lệnh trừng phạt không chỉ là những điều kiện do Iran đặt ra, mà là những quyền chính đáng mà nước này đã đấu tranh từ lâu.

Sau vài tuần xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, một thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực vào ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán ở Islamabad đã không đạt được một thỏa thuận lâu dài.

Thỏa thuận ngừng bắn sau đó đã được Tổng thống Trump gia hạn mà không có thời hạn cụ thể, mở đường cho nỗ lực ngoại giao hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc chiến.

Theo Reuters và Axios, các nhà đàm phán đang thảo luận về một văn kiện khung ngắn gọn - được cho là bản ghi nhớ dài 1 trang chứa khoảng 14 điểm - có thể đóng vai trò là cơ sở cho một lệnh ngừng bắn, nới lỏng trừng phạt và các cuộc đàm phán trong tương lai về các hoạt động hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực.