Iran - Israel dồn dập không kích, "đốt nóng" chiến sự Trung Đông

Một phần tên lửa còn lại sau các cuộc tấn công từ Iran ở khu vực trung tâm Bờ Tây ngày 8/6 (Ảnh: Reuters).

Hãng tin Fars dẫn lời một quan chức cho biết, Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào một nhà máy hóa dầu ở Iran, gây hư hại một phần cơ sở này.

Theo một phó thống đốc khu vực phụ trách các vấn đề an ninh, công ty hóa dầu Karun, ở thành phố Bandar-e Mahshar phía tây nam Iran, đã bị trúng tên lửa của Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận không quân Israel đã "tấn công một số mục tiêu" tại cơ sở này.

Trước đó, quân đội Israel cho biết họ đã xác định được một đợt phóng tên lửa mới từ Iran về phía Israel.

“Hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa”, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Iran và Israel không kích lẫn nhau vào rạng sáng nay 8/6.

Theo Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, quân đội Israel đã tấn công các địa điểm phóng tên lửa và cơ sở hạ tầng của Iran, sau khi Iran phóng tên lửa đạn đạo vào Israel.

IDF xác nhận tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự ở miền trung và miền tây Iran. Nhiều vụ nổ đã được báo cáo ở một số thành phố của Iran.

Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin quân đội Israel đánh giá rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran có thể kéo dài vài ngày.

Quân đội Israel được cho là đang chuẩn bị cho “đợt huy động lực lượng dự bị quy mô lớn” và dự kiến ​​huy động một số tiểu đoàn dự bị.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay tuyên bố phát động các cuộc tấn công vào các căn cứ không quân Nevatim và Tel Nof của Israel.

IRGC nói rằng các cuộc tấn công này là để đáp trả đòn tập kích của Israel vào một số trạm radar ở 3 khu vực khác nhau của Iran.

Đại sứ Iran tại Mỹ Yechiel Leiter xác nhận Iran đã bắn 11 tên lửa đạn đạo vào Israel.

Tehran ngày 7/6 phóng tên lửa tấn công Israel - cuộc tấn công đầu tiên kể từ thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào đầu tháng 4 - để trả đũa cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Beirut của Li Băng, nơi có lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Israel sau đó đã tấn công đáp trả, bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Israel nên kiềm chế các hành động trả đũa Iran.

Theo hãng tin Mehr, tất cả các chuyến bay tại sân bay Mehrabad ở Tehran đã bị hủy. Sân bay này là một trung tâm giao thông quan trọng ở Iran, phục vụ cả các tuyến bay nội địa và quốc tế.

Các cuộc tấn công trả đũa mới nhất giữa Mỹ và Iran đánh dấu sự leo thang căng thẳng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực hồi tháng 4.

Tehran nhiều lần tuyên bố bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Mỹ và Israel sẽ phụ thuộc vào việc duy trì lệnh ngừng bắn ở Li Băng.

Trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqer Qalibaf, cho biết các căn cứ của Mỹ và tài sản của Israel là mục tiêu hợp pháp của Iran vì các hành động gây hấn "vi phạm các thỏa thuận về Li Băng”.

LIên quan tới các cuộc tấn công mới nhất, người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari cáo buộc Israel liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và leo thang các cuộc tấn công vào Li Băng với sự hậu thuẫn của Mỹ.

Ông Zolfaghari cảnh báo các cuộc tấn công tiếp theo vào Li Băng hoặc hành động trả đũa chống lại Iran sẽ vấp phải “những đòn giáng mạnh mẽ và đáng tiếc hơn”, đồng thời nói thêm rằng “các chiến dịch tàn khốc” chống lại Israel và các nước ủng hộ Israel sẽ diễn ra nếu xung đột leo thang.