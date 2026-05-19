Iran gửi đề xuất mới, Tổng thống Trump ra mệnh lệnh khẩn cho quân đội

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Hoãn tấn công Iran phút chót

“Chúng ta sẽ không thực hiện cuộc tấn công đã lên kế hoạch nhằm vào Iran vào ngày mai (19/5), nhưng tôi đã chỉ thị thêm cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành một cuộc tấn công tổng lực, quy mô lớn vào Iran ngay khi có thông báo, trong trường hợp không đạt được một thỏa thuận chấp nhận được”, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/5 cho biết.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông cũng cho hay các nhà lãnh đạo của Qatar, Ả rập Xê út và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đã yêu cầu ông hoãn cuộc tấn công vào Iran vì "sẽ có một thỏa thuận có thể chấp nhận được đối với Mỹ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và hơn thế nữa". Ông không đưa ra thông tin chi tiết về thỏa thuận đang được thảo luận.

Trả lời phỏng vấn New York Post, ông Trump cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ không nhượng bộ Iran.

Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei xác nhận các quan điểm của Tehran đã được "chuyển đến phía Mỹ thông qua Pakistan" nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Một nguồn tin từ Pakistan xác nhận đã chia sẻ đề xuất mới nhất với Washington. Tuy nhiên, nguồn tin này ám chỉ rằng tiến trình hòa đàm vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

“Các bên liên tục thay đổi mục tiêu của họ. Chúng ta không có nhiều thời gian", nguồn tin Pakistan nói thêm.

Đề xuất 14 điểm của Iran

Tasnim dẫn nguồn tin từ Iran cho biết, Tehran đã gửi đề xuất mới gồm 14 điểm cho Mỹ.

“Thông qua các trao đổi gần đây, Iran đã một lần nữa gửi văn bản gồm 14 điểm của mình thông qua bên trung gian Pakistan sau khi thực hiện các sửa đổi”, nguồn tin cho hay.

Nguồn tin cho biết đề xuất này tập trung vào chủ đề của các cuộc đàm phán và các biện pháp xây dựng lòng tin từ phía Mỹ.

Theo mô tả của một nguồn tin cấp cao từ Iran, đề xuất mới của Iran có vẻ tương tự ở nhiều khía cạnh so với đề nghị trước đó vốn đã bị ông Trump bác bỏ vào tuần trước.

Đề xuất này trước hết sẽ tập trung vào việc đảm bảo chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz, ngừng phong tỏa hàng hải, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Các vấn đề gây tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của Iran và việc làm giàu uranium sẽ được hoãn lại vào các vòng đàm phán sau.

Một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết Mỹ đã đồng ý giải phóng 1/4 số tài sản bị đóng băng của Iran, với tổng trị giá hàng chục tỷ USD, đang được giữ tại các ngân hàng nước ngoài. Trong khi đó, Tehran muốn tất cả các tài sản phải được giải phóng.

Nguồn tin Iran cũng cho biết Washington đã thể hiện sự linh hoạt hơn khi đồng ý để Iran tiếp tục một số hoạt động hạt nhân hòa bình dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Phía Mỹ vẫn chưa xác nhận rằng họ đã đồng ý với bất kỳ điều gì trong các cuộc đàm phán.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran trích dẫn riêng một nguồn tin giấu tên cho biết Mỹ đã đồng ý miễn trừ các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran trong khi các cuộc đàm phán đang được tiến hành.