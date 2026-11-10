Đường phố Tehran, Iran (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin Fars của Iran, một quan chức an ninh cấp cao Iran ngày 9/11 tuyên bố nước này không có kế hoạch đàm phán với Mỹ, trừ khi Washington thực hiện các bước đi thiết thực nhằm đáp ứng kế hoạch 7 điểm do Tehran đưa ra.

Cùng ngày, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei, cáo buộc Washington lan truyền “tin giả” về các cuộc đàm phán tiềm năng, đồng thời yêu cầu Mỹ chấp nhận 7 điều kiện do Tehran đưa ra để chấm dứt xung đột.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Rezaei khẳng định cuộc chiến đã gây tổn hại nghiêm trọng cho Mỹ.

“Đừng lan truyền “tin giả” về những cuộc đàm phán không có thật”, ông Rezaei gửi thông điệp cho Mỹ, đồng thời hối thúc Washington thừa nhận trật tự khu vực mới.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Israel đang “nỗ lực kéo Mỹ vào một cuộc chiến không hồi kết với Iran”.

Ông Ghalibaf, trưởng đoàn đàm phán của Iran, cảnh báo đây sẽ là một “vũng lầy mà bất kỳ vị tổng thống nào - dù hiện tại hay tương lai, thuộc đảng Cộng hòa hay Dân chủ - cũng không thể thoát ra được”.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 8/11 cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với “những hậu quả nghiêm trọng” nếu tiếp tục leo thang xung đột. Đồng thời, Tehran kêu gọi Washington chấp nhận đề xuất mở lại eo biển Hormuz, qua đó tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định đề xuất của Tehran đang được đặt trên bàn đàm phán, đồng thời hối thúc Nhà Trắng chọn con đường ngoại giao.

Các điều kiện do Iran đưa ra bao gồm: chấm dứt hành động thù địch trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li Băng, dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ (đặc biệt đối với dầu mỏ và xuất khẩu), giải phóng tài sản bị đóng băng, bồi thường thiệt hại chiến tranh, chấm dứt phong tỏa hải quân Mỹ đối với các cảng Iran, chấm dứt tấn công vào lãnh thổ Iran, giảm sự hiện diện quân sự Mỹ và không can thiệp nội bộ, bảo đảm liên quan đến eo biển Hormuz và tự do hàng hải.

Theo đề xuất này, Washington sẽ thực hiện các bước đi ban đầu ngay trong ngày đầu tiên, tiếp đó là việc mở lại eo biển Hormuz vào ngày thứ hai. Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 1/5 lượng dầu mỏ thế giới được vận chuyển qua tuyến hàng hải huyết mạch này.

Theo các quan chức Iran, cảnh báo mới nhất của Tehran được đưa ra sau khi Mỹ thực hiện các cuộc tấn công vào đảo Qeshm của Iran - khu vực nằm gần eo biển Hormuz - vào ngày 8/11. Tuần trước, các hệ thống phòng không và trạm radar trên đảo Qeshm cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác bỏ một số yêu cầu của Iran, gọi đây là những điều kiện “quá mức và hoàn toàn phi thực tế”. Trong khi đó, người phát ngôn của Tehran, ông Esmaeil Baghaei, mô tả đề xuất của Iran là “kế hoạch hợp lý nhất hiện có”, đồng thời cho rằng đề xuất này có thể khôi phục an ninh tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng khả năng xảy ra các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran là “rất thấp”, với điều kiện Tehran ký kết một “thỏa thuận rất mạnh mẽ” với Washington.

Iran bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa

Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 7/11 tuyên bố Iran không còn giới hạn tầm bắn tên lửa ở mức 2.000km đối với các loại tên lửa đạn đạo. Các quan chức Iran gần đây cảnh báo, nếu Mỹ và Israel tiếp tục tấn công nước này, Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Mỹ.

“Hạn chế này (về tầm bắn của tên lửa đạn đạo) đã được dỡ bỏ đối với chúng tôi”, ông Mohebbi xác nhận.

Theo truyền thông Mỹ, mặc dù chưa có bằng chứng cho thấy Iran hiện sở hữu các loại tên lửa có khả năng vươn tới những mục tiêu nằm ngoài phạm vi 2.000km, nhưng các quan chức Mỹ tin rằng Tehran đã nắm giữ những công nghệ cần thiết để chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Tuy nhiên, ngay cả trước khi Iran bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa, các khu vực thuộc Hy Lạp, Bulgaria, Romania và toàn bộ Trung Đông cũng đã nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran.