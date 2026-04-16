Iran dọa đánh chìm tàu chiến, loại khỏi vòng chiến đấu tất cả lính Mỹ đổ bộ

Tàu tuần tra Iran (Ảnh: Getty).

Người phát ngôn quân đội Iran, ông Mohammad Akraminia, ngày 16/4 tuyên bố, Tư lệnh quân đội Iran Amir Khatami ra lệnh không được để bất kỳ binh sĩ Mỹ hay Israel nào sống sót nếu hai nước tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ vào lãnh thổ Iran.

"Tư lệnh quân đội Iran đã ra lệnh rằng trong trường hợp bị xâm nhập trên bộ, sẽ phải có những hành động quyết đoán. Ông nhấn mạnh rằng không một ai xâm nhập được phép sống sót”, hãng tin IRNA dẫn lời người phát ngôn quân đội Iran cho biết.

Trong khi đó, ông Mohsen Rezaei, thành viên của Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran, cảnh báo lực lượng vũ trang Iran có thể đánh chìm tất cả tàu chiến Mỹ ở vịnh Ba Tư, nằm trong tầm bắn của tên lửa nước này.

"Việc gia hạn lệnh ngừng bắn hoàn toàn không có lợi cho chúng tôi. Đó là ý kiến ​​cá nhân của tôi. Cần phải tăng cường sức ép. Các bệ phóng tên lửa của chúng tôi đang nhắm vào những tàu này, và chúng tôi sẽ đánh chìm tất cả. Không tàu nào thoát được", ông Rezaei nói với kênh truyền hình nhà nước Iran trong một cuộc phỏng vấn.

Theo ông Rezaei, hiện tại có những lý do để duy trì lệnh ngừng bắn và đồng thời tiến hành đàm phán.

"Tuy nhiên, đó chỉ là sự tạm lắng về quân sự, chứ không phải là một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn", quan chức Iran nói thêm.

Ngày 7/4, Washington tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn "song phương" kéo dài 2 tuần với Iran. Ngày 11/4, Iran và Mỹ đã tổ chức một số vòng đàm phán tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Sau cuộc đàm phán, cả Tehran và Washington đều tuyên bố không thể đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột do nhiều bất đồng.

Tổng thống Donald Trump cũng thông báo lệnh phong tỏa đối với tất cả tàu ra vào các cảng của Iran.

Quân đội Mỹ tuyên bố, sau khi thực hiện lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào các cảng của Iran, lực lượng Mỹ đã chặn đứng hoạt động thương mại kinh tế trên biển của Iran.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran hoặc "các chiến dịch trên bộ" nếu thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ.

Bà Leavitt nói rằng Tổng thống Trump "vẫn để ngỏ tất cả các phương án trong trường hợp Iran không từ bỏ tham vọng hạt nhân và đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được đối với Mỹ”.

Báo Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ, chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công hoặc các chiến dịch trên bộ ở Iran nếu lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần không được gia hạn.

Theo các nguồn tin, Lầu Năm Góc sẽ điều thêm hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông trong những ngày tới.

Lực lượng dự kiến được điều đến khu vực bao gồm khoảng 6.000 binh sĩ trên tàu sân bay lớp Nimitz USS George H.W. Bush và các tàu chiến hộ tống. Ngoài ra, khoảng 4.200 binh sĩ khác thuộc Nhóm tàu đổ bộ Boxer và Đơn vị Thủy quân lục chiến số 11 trên tàu, dự kiến ​​sẽ đến khu vực vào cuối tháng này.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), hàng nghìn binh sĩ Mỹ, bao gồm 5.000 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln, đang thực hiện nhiệm vụ phong tỏa các tàu ra vào cảng Iran.