Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: ABC).

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 8/11 cảnh báo Mỹ cần chấp nhận đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 8 tháng, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ leo thang quân sự.

“Cử tri Mỹ đã đưa ra lựa chọn của mình. Đã đến lúc Nhà Trắng đưa ra lựa chọn của riêng mình”, ông Araghchi viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, vài ngày sau cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 3/11. Cuộc xung đột ở Iran được xem là một yếu tố khiến đảng Cộng hòa mất lưỡng viện ở Quốc hội vào tay đảng Dân chủ.

“Đề xuất 2 ngày của chúng tôi vẫn còn hiệu lực: hãy đáp ứng yêu cầu, bao gồm chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, và các bạn sẽ thấy kết quả", ông nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao Iran cảnh báo, nếu Mỹ tiếp tục "lựa chọn phương án xung đột", các binh sĩ của Tehran sẽ thực hiện các cuộc tập kích vào mục tiêu của Washington.

Tuần trước, Iran đã đề nghị sẽ mở lại eo biển Hormuz trong 2 ngày nếu Mỹ đồng ý với một số điều kiện, trong đó có việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng hàng tỷ USD tài sản Iran bị phong tỏa.

Cảnh báo từ Iran được đưa ra trong bối cảnh các bên trung gian đang thúc đẩy Washington và Tehran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột. Qatar dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao, với sự hỗ trợ của Ai Cập, Ả rập Xê út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, dù gần đây ông nói rằng mình không vội đưa ra quyết định. Mỹ đang gây sức ép buộc Iran mở lại eo biển Hormuz và nhượng bộ về chương trình hạt nhân.

Mặt khác, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hạ thấp khả năng đạt đột phá trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran, cho rằng những yêu cầu Tehran đưa ra cho đến nay là không thể chấp nhận được.

“Có một số quốc gia vẫn tiếp tục làm việc với họ, đưa ra những ý tưởng khác nhau, nhưng tôi sẽ không nói rằng chúng ta đang đứng trước ngưỡng đạt được đột phá”, ông Rubio nói tại Florida trước khi lên đường tới Paris, Pháp để gặp những người đồng cấp thuộc nhóm G7. Cuộc chiến Iran sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Ông Rubio cho biết Tổng thống Trump luôn ưu tiên một giải pháp ngoại giao, nhưng điều đó chưa mang lại nhiều kết quả vì Mỹ không chấp nhận các đề nghị từ Iran.

Ngày 8/11, ông Trump một lần nữa khẳng định Mỹ đã thành công trong việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đang tác động mạnh mẽ tới Tehran.

Ông cũng ám chỉ rằng các đồng minh ở Vịnh Ba Tư không muốn xung đột quy mô lớn tái diễn.

Ngoại giao trở thành tâm điểm trở lại trong tuần trước, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 8/11 cho biết “không có hoạt động hay động thái nào từ các bên trung gian” trong những ngày gần đây, sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

“Điều vẫn còn phải chờ xem là họ sẽ mất bao lâu để chấp nhận kết quả và sẽ lựa chọn hướng đi nào trong thời gian tới”, ông Araghchi nhấn mạnh.