Iran đáp trả tối hậu thư, cảnh báo đanh thép Mỹ sau vụ nã pháo vào tàu

Trực thăng Mỹ tham gia chiến dịch bắt giữ tàu hàng Iran ở vịnh Oman (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin Tasnim của Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) “sẵn sàng đáp trả quyết liệt lực lượng Mỹ” sau “hành động gây hấn nghiêm trọng” khi bắt giữ tàu chở hàng của Iran.

Tuy nhiên, Tasnim cho biết lực lượng Iran đang “gặp phải một số hạn chế” do sự hiện diện của các thành viên gia đình thủy thủ đoàn trên tàu.

“Trong bối cảnh hiện tại, sau khi sự an toàn của gia đình và thủy thủ đoàn trên tàu bị Mỹ nhắm mục tiêu được đảm bảo, lực lượng vũ trang hùng mạnh của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ có hành động cần thiết nhằm vào quân đội Mỹ”, Tasnim đưa tin ngày 20/4.

Bộ chỉ huy quân sự Hazrat Khatam al-Anbiya của Iran đã xác nhận vụ tấn công do quân đội Mỹ thực hiện nhằm vào tàu hàng ở vùng biển Oman.

“Chúng tôi cảnh báo rằng Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sớm đáp trả và trả đũa hành vi cướp biển có vũ trang này của quân đội Mỹ”, tuyên bố của Iran nêu rõ.

Cận cảnh thủy quân lục chiến Mỹ đu dây bắt giữ tàu Iran (Nguồn: CENTCOM)

Giữa lúc căng thẳng leo thang, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định nước này không có kế hoạch cho vòng đàm phán thứ hai với Mỹ.

“Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi không có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo. Chúng tôi không tin vào các hạn chót hay tối hậu thư để bảo vệ lợi ích quốc gia của Iran”, ông Baqaei nhấn mạnh.

Ông Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran (Majlis), cho biết Iran không có ý định tham gia các cuộc đàm phán vô nghĩa với Mỹ và mong muốn Washington làm rõ lập trường của mình.

"Chúng tôi không lo ngại (về việc tham gia vào quá trình đàm phán). Nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận các cuộc đàm phán chỉ nhằm mục đích câu giờ. Các cuộc đàm phán phải dẫn đến kết quả cụ thể và rõ ràng cho Iran. Tuy nhiên, phía Mỹ cho đến nay vẫn chưa xác định rõ lập trường của mình trong các cuộc đàm phán này”, ông Azizi tuyên bố.

Ngày 19/4, Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận phái đoàn Mỹ sắp đến Islamabad, thủ đô của Pakistan, để nối lại đàm phán với Iran, sau khi vòng đối thoại đầu tiên hôm 11/4 kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Iran và Mỹ dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 22/4. Hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn khi Iran tấn công các tàu qua eo biển Hormuz cuối tuần qua, trong khi Mỹ nã pháo và bắt giữ một tàu hàng của Iran hôm 19/4. Iran tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn vụ bắt giữ này của Washington.

Trong thời gian ngừng bắn, Mỹ vẫn thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran, trong khi Tehran cũng tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz - một tuyến đường thủy then chốt ở vịnh Ba Tư, nơi trung chuyển 1/5 nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.

Vụ bắt giữ tàu xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư với Iran trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc vào giữa tuần này.

Tổng thống Trump ngày 19/4 tuyên bố Mỹ đã đưa ra một đề xuất mà ông mô tả là “rất công bằng và hợp lý” cho Iran. Ông Trump yêu cầu Iran phải mở lại eo biển Hormuz và từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao của nước này trước khi hạn chót lệnh ngừng bắn kết thúc.

Chủ nhân Nhà Trắng đồng thời cảnh báo: “Tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận vì nếu không, Mỹ sẽ đánh sập mọi nhà máy điện và mọi cây cầu tại Iran. Tôi sẽ không tử tế nữa”.