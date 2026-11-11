Một nữ huấn luyện viên quân sự tại trung tâm huấn luyện quân sự dành cho dân thường ở Quảng trường Azadi, Tehran, Iran ngày 10/11 (Ảnh: Reuters).

Iran cảnh báo chiếm quyền kiểm soát UAV Mỹ

Ông Mohsen Rezai, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ngày 10/11 tuyên bố Iran đã đạt đến trình độ phát triển tác chiến điện tử để chiếm quyền kiểm soát các máy bay không người lái (UAV) của Mỹ.

"Chúng tôi đã đạt đến trình độ phát triển tác chiến điện tử cao, cho phép chúng tôi chiếm quyền kiểm soát các máy bay không người lái của Mỹ và buộc chúng phải hạ cánh", ông Rezai cảnh báo.

Ông Rezai cũng cho biết, trong trường hợp Mỹ thực hiện cuộc tấn công mới, Iran sẽ tiến hành các đòn đáp trả, bao gồm việc nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ.

Quan chức Iran xác nhận hiện tại không có bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra giữa Tehran và Washington.

Liên quan đến chương trình làm giàu uranium, ông Rezai tuyên bố uranium làm giàu là tài sản quốc gia của Iran, dành cho mục đích sử dụng trong nước. Đó là lý do Tehran sẽ không đồng ý xuất khẩu loại vật liệu này.

"Chúng tôi sẽ không cho phép dù chỉ một hạt uranium làm giàu nào được đưa ra khỏi đất nước", ông Rezaei khẳng định.

Ông cho biết thêm rằng Iran đã thông báo cho Nga về quyết định giữ lại uranium làm giàu trong lãnh thổ nước mình, nhằm phản hồi lại sáng kiến ​​từ phía Moscow.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow vẫn để ngỏ đề xuất chuyển giao uranium làm giàu của Iran sang Nga và Moscow coi đây là một lựa chọn khả thi để giảm leo thang căng thẳng.

Theo Tổng thống Putin, Moscow sẵn sàng lưu trữ uranium làm giàu của Iran, tương tự thỏa thuận năm 2015 - một mô hình ban đầu được tất cả các bên chấp nhận trước khi Mỹ thay đổi lập trường.

Một trong những điều kiện mà Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran là Iran phải từ bỏ quyền kiểm soát đối với uranium làm giàu cao. Washington lo ngại Tehran có thể sử dụng số uranium làm giàu này để chế tạo vũ khí hạt nhân - một ngưỡng mà Mỹ coi là “lằn ranh đỏ”.

Iran hiện nắm giữ hơn 400kg uranium được làm giàu đến 60%, theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Mức uranium dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân thường yêu cầu độ làm giàu từ 90% trở lên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viện dẫn năng lực hạt nhân của Iran là một trong những lý do chính để phát động chiến dịch quân sự chống lại Tehran.

Iran bác tối hậu thư của Mỹ

Ông Afshin Parchizadeh, nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Iran ở Nga, cho biết việc đưa ra tối hậu thư cho Iran sẽ không mang lại kết quả như mong đợi cho Mỹ, đồng thời còn làm phức tạp thêm tình hình trong khu vực.

"Đã 8 tháng trôi qua kể từ khi hành động tấn công Iran bắt đầu, nhưng tình hình vẫn chưa đạt được sự ổn định. Hiện tại, một âm mưu gây hấn mới nhắm vào khu vực này tiếp tục xuất hiện”, ông Parchizadeh phát biểu tại một diễn đàn quốc tế về an ninh tập thể hôm 11/11.

“Tôi khẳng định chắc chắn rằng, việc tiếp tục sử dụng vũ lực và tối hậu thư không những không mang lại kết quả cho Mỹ, mà còn khiến tình hình khu vực trở nên phức tạp hơn. Bất kỳ cuộc tấn công mới nào cũng sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn cho toàn bộ khu vực”, nhà ngoại giao Iran cảnh báo.

Một quan chức cấp cao của Iran chia sẻ với hãng tin Reuters tuần trước rằng, Tehran đã gửi một đề xuất về vấn đề hạt nhân tới Mỹ thông qua Qatar. Tuy nhiên, đề xuất này sẽ chỉ được đưa ra thảo luận sau khi Washington đáp ứng 7 yêu cầu do Tehran đặt ra.

Các điều kiện do Iran đưa ra bao gồm: chấm dứt hành động thù địch trên mọi mặt trận, bao gồm ở Li Băng, dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ (đặc biệt đối với dầu mỏ và xuất khẩu), giải phóng tài sản bị đóng băng, bồi thường thiệt hại chiến tranh, chấm dứt phong tỏa hải quân Mỹ đối với các cảng Iran, chấm dứt tấn công vào lãnh thổ Iran, giảm sự hiện diện quân sự Mỹ và không can thiệp nội bộ, bảo đảm liên quan đến eo biển Hormuz và tự do hàng hải.