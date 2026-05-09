Iran cập nhật về tình hình sức khỏe của Lãnh tụ Tối cao

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).

Mazaher Hosseini, người đứng đầu bộ phận nghi lễ trong văn phòng lãnh tụ tối cao Iran, hôm 8/5 nói rằng ông Khamenei đang hồi phục và “hiện hoàn toàn khỏe mạnh”. Ông Hosseini cho biết chân và phần lưng dưới của ông Khamenei bị thương nhẹ, còn “một mảnh đạn nhỏ đã trúng phía sau tai”, nhưng các vết thương đang lành lại.

“Ông ấy có sức khỏe tốt. Đối thủ đang tung ra đủ loại tin đồn và tuyên bố sai sự thật. Họ muốn nhìn thấy ông ấy và tìm ra ông ấy, nhưng người dân cần kiên nhẫn và không nên nóng vội. Ông ấy sẽ lên tiếng vào thời điểm thích hợp", ông Hosseini phát biểu trước đám đông tại Iran.

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin nói rằng ông Khamenei đang tiếp tục điều trị các vết thương, bao gồm vết bỏng ở một bên cơ thể ảnh hưởng tới mặt, tay, thân và chân.

Mặt khác, tình báo Mỹ đánh giá rằng ông Khamenei đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược cùng các quan chức cấp cao Iran. Các nguồn tin cho thấy ông Mojtaba Khamenei nhiều khả năng đang góp phần chỉ đạo cách Tehran tiến hành đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh.

Ông Khamenei chưa xuất hiện công khai kể từ khi ông bị thương trong cuộc tấn công khiến cha ông cùng nhiều lãnh đạo quân sự cấp cao Iran thiệt mạng vào ngày 28/2.

Tình báo Mỹ đánh giá Iran vẫn đang khắc phục hậu quả từ chiến dịch ném bom của Mỹ, trong khi nhiều năng lực quân sự quan trọng của Tehran vẫn còn nguyên vẹn và nước này vẫn có khả năng chống chịu thêm nhiều tháng dưới lệnh phong tỏa của Mỹ, theo các nguồn tin.

Ông Khamenei được công bố là Lãnh tụ Tối cao mới của Iran thay thế cha mình chỉ vài ngày sau vụ tấn công khiến ông bị thương. Tuy nhiên đến nay, cộng đồng tình báo Mỹ vẫn chưa thể xác nhận trực quan nơi ở của ông, các nguồn tin cho biết.

Một phần nguyên nhân của việc này là do ông Khamenei không sử dụng thiết bị điện tử để liên lạc mà chỉ trao đổi với những người có thể gặp trực tiếp hoặc chuyển thông điệp thông qua người đưa tin, một nguồn tin cho biết thêm.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đầu tuần này nói với truyền thông nhà nước Iran rằng ông đã có cuộc gặp kéo dài 2 tiếng rưỡi với ông Khamenei, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên được công bố giữa một quan chức cấp cao Iran và Lãnh tụ Tối cao mới của nước này.

Theo các báo cáo tình báo Mỹ, xung đột đã làm suy giảm năng lực quân sự Iran nhưng chưa phá hủy hoàn toàn. CNN trước đó đưa tin tình báo Mỹ đánh giá khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn dùng được sau các cuộc không kích của Mỹ. Một báo cáo gần đây nâng con số này lên khoảng 2/3, một phần do lệnh ngừng bắn giúp Iran có thời gian đào bới các bệ phóng bị chôn vùi sau những đợt tấn công trước đó, theo các nguồn tin.

Một báo cáo riêng của CIA kết luận Iran nhiều khả năng có thể chống chịu thêm 4 tháng dưới lệnh phong tỏa hiện nay của Mỹ mà không rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.

Lực lượng Mỹ và Iran những ngày gần đây vẫn nổ súng qua lại bất chấp lệnh ngừng bắn, trong khi hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt khi cả hai bên đều tuyên bố kiểm soát tuyến đường thủy này.