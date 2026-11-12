Một cuộc diễn tập của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) ngày 11/11, Phó Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Iran Amir Kioumars Heydari khẳng định tên lửa và máy bay không người lái của nước này có khả năng tấn công các căn cứ và lợi ích quân sự của Mỹ.

Để chuẩn bị cho khả năng xung đột tái diễn, Tehran đã tổng hợp danh sách các mục tiêu tiềm năng, mở rộng ra ngoài những khu vực từng xảy ra đụng độ quân sự trước đây.

Theo Tướng Heydari, nếu máy bay xuất kích không kích Iran từ lãnh thổ của một quốc gia khác, Tehran có thể trả đũa bằng cách nhắm vào các mục tiêu tương ứng tại quốc gia đó.

"Danh sách mục tiêu của lực lượng vũ trang đã được cập nhật và sẵn sàng chuyển giao cho các chỉ huy quân đội cũng như Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC)", ông Heydari nói.

Ông nhấn mạnh, danh sách cập nhật này phản ánh chỉ thị của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei về "phản ứng tức thời, hiệu quả và không giới hạn về mặt địa lý" trước mọi mối đe dọa.

Ông cảnh báo, phản ứng của quân đội đối với bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai sẽ mang tính chất "thực sự làm tê liệt" đối phương.

Cùng ngày, người đứng đầu cơ quan an ninh Iran Mohsen Rezaei tuyên bố: "Nếu Mỹ phát động một chiến dịch quân sự khác chống lại Iran, mọi căn cứ quân sự tham gia vào hành động gây hấn, từ Tây Á đến châu Âu, sẽ là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Iran”.

"Không có khoảng cách an toàn. Không có nơi trú ẩn an toàn. Không có ngoại lệ", ông nói thêm.

Hiện chưa rõ bước đi tiếp theo của Mỹ, tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ở thời điểm hiện tại Washington không mở chiến dịch tấn công Iran theo đề nghị của các đồng minh ở Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết, Mỹ không cần một chiến dịch quân sự quy mô lớn do lệnh trừng phạt kinh tế và phong tỏa hàng hải đã đủ gây sức ép lên Tehran.

Trong khi đó, Israel được cho là đã ra lệnh cho quân đội tăng cường mức độ sẵn sàng cho các cuộc tập kích mới nhằm vào Iran, trong bối cảnh Tehran cảnh báo mở rộng xung đột ra ngoài khu vực nếu bị tấn công.

"Các chỉ thị do nội các an ninh ban hành cho quân đội Israel có thể dẫn đến việc thực hiện các hoạt động có khả năng châm ngòi cho một cuộc xung đột", đài phát thanh truyền hình KAN đưa tin.

KAN cho biết các chỉ thị này đã được công khai sau khi lãnh đạo phe đối lập Israel, ông Gadi Eisenkot, ra tuyên bố yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu không được triển khai quân đội "nếu không có mối đe dọa trực tiếp và tức thì" cho đến khi chính phủ tiếp theo được thành lập.

Ông Eisenkot được Tổng thống Israel Isaac Herzog trao cơ hội thành lập chính phủ mới sau khi liên minh cầm quyền của ông Netanyahu mất thế đa số tại quốc hội trong cuộc bầu cử hồi tháng 10.