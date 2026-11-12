Các nữ tình nguyện viên Iran tham gia huấn luyện quân sự tại một trung tâm huấn luyện quân sự dành cho dân thường ở Quảng trường Azadi, Tehran (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Mayadeen ngày 11/11, ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cảnh báo chính quyền Mỹ không nên đưa ra những quyết định sai lầm.

Ông Rezaei khẳng định, nếu phía Mỹ phạm sai lầm và tiến hành tấn công, Iran sẽ không chỉ nhắm vào các căn cứ lân cận, mà còn tấn công cả những căn cứ của Mỹ ở khu vực xa hơn, cụ thể là "các căn cứ quân sự của Mỹ nằm ở những khu vực xa xôi, nơi trước đây chưa từng bị tấn công".

“Chúng tôi có thể tấn công một số hòn đảo mà họ cho rằng tên lửa của chúng tôi không thể vươn tới. Chúng tôi thậm chí có thể tấn công cả các căn cứ quân sự của Mỹ tại các quốc gia châu Âu. Nếu máy bay Mỹ xuất kích từ đó để ném bom Iran, chúng tôi sẽ đáp trả bằng cách tấn công chính các căn cứ này. Năng lực phòng thủ và tấn công của Iran hiện nay đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến", quan chức Iran cảnh báo.

Theo ông Rezaei, Washington và Israel dự đoán rằng nếu một cuộc tấn công mới xảy ra, giao tranh sẽ kéo dài 3-5 ngày. Tuy nhiên, ông đặt câu hỏi liệu họ sẽ đạt được mục tiêu gì thông qua việc thực hiện các cuộc tấn công như vậy.

Ông Rezaei tuyên bố Iran đã đạt đến trình độ phát triển tác chiến điện tử cao, cho phép Iran “chiếm quyền kiểm soát các máy bay không người lái của Mỹ và buộc chúng phải hạ cánh".

Quan chức Iran cũng xác nhận hiện tại không có bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra giữa Tehran và Washington.

Trước đó, ông Rezaei xác nhận phía Iran đã yêu cầu Mỹ đưa ra phản hồi rõ ràng về các điều kiện mà Tehran đặt ra cho cho các cuộc đàm phán, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi thỏa đáng.

Ông nhắc lại rằng Tehran đã đưa ra "7 điều kiện", nhưng "phản hồi ban đầu" từ phía Washington là "chưa thỏa đáng".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Mỹ không coi các điều kiện hiện tại của Iran trong các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột là thực tế, thậm chí ông gọi các yêu cầu từ Tehran là "phi lý".

Ông Rubio khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn toàn sẵn sàng đạt được một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.

Các điều kiện do Iran đưa ra bao gồm: chấm dứt hành động thù địch trên mọi mặt trận, bao gồm ở Li Băng, dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ (đặc biệt đối với dầu mỏ và xuất khẩu), giải phóng tài sản bị đóng băng, bồi thường thiệt hại chiến tranh, chấm dứt phong tỏa hải quân Mỹ đối với các cảng Iran, chấm dứt tấn công vào lãnh thổ Iran, giảm sự hiện diện quân sự Mỹ và không can thiệp nội bộ, bảo đảm liên quan đến eo biển Hormuz và tự do hàng hải.

Theo đề xuất này, nếu đạt được thỏa thuận, Washington sẽ thực hiện các bước đi ban đầu ngay trong ngày đầu tiên, tiếp đó là việc mở lại eo biển Hormuz vào ngày thứ hai. Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 1/5 lượng dầu mỏ thế giới được vận chuyển qua tuyến hàng hải huyết mạch này.

Ngoại trưởng Mỹ bác bỏ một số yêu cầu của Iran, gọi đây là những điều kiện “quá mức và hoàn toàn phi thực tế”. Trong khi đó, người phát ngôn của Tehran, ông Esmaeil Baghaei, mô tả đề xuất của Iran là “kế hoạch hợp lý nhất hiện có”, đồng thời cho rằng đề xuất này có thể khôi phục an ninh tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư.