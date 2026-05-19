Iran cảnh báo sai lầm chiến lược, mở mặt trận mới đáp trả Mỹ

Một máy bay không người lái của Iran (Ảnh: Tasnim).

Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran, ngày 19/5 cảnh báo Mỹ và các đồng minh không nên lặp lại sai lầm chiến lược và tính toán sai lầm.

Theo ông Abdollahi, đối thủ nên biết rằng Iran và lực lượng vũ trang của nước này hiện được chuẩn bị kỹ lưỡng và mạnh mẽ hơn trước đây, luôn sẵn sàng hành động.

Ông cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn hay tấn công nào mới của đối thủ nhằm vào Iran sẽ bị đáp trả “nhanh chóng, dứt khoát, mạnh mẽ và quy mô lớn”.

Tướng Abdollahi lưu ý rằng Mỹ và Israel đã nhiều lần thách thức Iran, đồng thời cho biết Iran đã chứng minh, với quyết tâm và ý chí kiên cường, rằng họ thể hiện được quyền lực và khả năng trên chiến trường.

Cùng ngày, quân đội Iran cảnh báo nếu Mỹ lại phạm sai lầm và rơi vào bẫy của Israel, phát động một cuộc chiến khác chống lại Iran, lực lượng vũ trang Iran sẽ mở ra các mặt trận mới bằng các công cụ và phương pháp mới.

“Cộng hòa Hồi giáo Iran không thể bị phong tỏa hoặc đánh bại”, thiếu tướng Mohammad Akraminia, người phát ngôn của quân đội Iran, tuyên bố.

Người phát ngôn cũng cho biết quân đội Iran coi thời gian ngừng bắn như thời chiến, tận dụng cơ hội để tăng cường sức mạnh chiến đấu.

Tướng Akraminia tuyên bố lực lượng vũ trang Iran đã hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz và tình hình tại tuyến đường thủy chiến lược này sẽ không bao giờ trở lại như trước đây.

“Cách duy nhất để đối thủ giải quyết vấn đề này là tôn trọng Iran và tuân thủ các quyền hợp pháp của Iran”, tướng Iran nhấn mạnh.

Tuyên bố của các quan chức Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn cuộc tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran, mặc dù chiến dịch này trước đó đã được lên kế hoạch vào ngày 19/5.

Theo Tổng thống Trump, ông đã hoãn các cuộc không kích được lên kế hoạch nhằm vào Iran sau "diễn biến rất tích cực" trong các cuộc đàm phán, và có "cơ hội rất tốt" để các bên có thể đạt được một thỏa thuận.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định lại lập trường rằng Iran không bao giờ “được sở hữu vũ khí hạt nhân”. Chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm uranium được làm giàu ở cấp độ cao, được xem là lằn ranh đỏ với Mỹ trong các cuộc đàm phán.

Hãng tin Tasnim của Iran dẫn nguồn tin ngày 18/5 cho biết, Tehran đã gửi đề xuất mới gồm 14 điểm cho Mỹ thông qua bên trung gian là Pakistan.

Nguồn tin cho biết đề xuất này tập trung vào chủ đề của các cuộc đàm phán và các biện pháp xây dựng lòng tin từ phía Mỹ.

Đề xuất này trước hết sẽ tập trung vào việc đảm bảo chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz, ngừng phong tỏa hàng hải, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Các vấn đề gây tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của Iran và việc làm giàu uranium sẽ được hoãn lại vào các vòng đàm phán sau.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được với Mỹ đều phải đảm bảo chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân cũng như các lệnh trừng phạt áp đặt lên Iran.