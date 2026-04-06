Iran cảnh báo gay gắt Mỹ sau tối hậu thư về eo biển Hormuz

Hải quân Iran tuần tra gần eo biển Hormuz (Ảnh: Getty).

"Eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái trước đây, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel", Lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố trên mạng xã hội X ngày 5/4.

Hải quân IRGC tuyên bố đang "hoàn tất các công tác chuẩn bị tác chiến cho kế hoạch đã được các quan chức Iran công bố về trật tự mới ở vịnh Ba Tư”.

Ông Ali Akbar Velayati, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, cảnh báo một sai lầm nhỏ của bất kỳ quốc gia nào cũng có thể làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy năng lượng toàn cầu và thương mại quốc tế.

Quan chức Iran cũng cảnh báo các tuyến hàng hải quan trọng ngoài eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu nếu Mỹ và Israel tiếp tục leo thang căng thẳng.

“Iran coi eo biển Bab el-Mandab có tầm quan trọng chiến lược tương đương với eo biển Hormuz”, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố.

Eo biển Bab el-Mandab, ngoài khơi bờ biển Yemen, nối biển Đỏ với vịnh Aden và biển Ả Rập, đóng vai trò là tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa hướng tới kênh đào Suez.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Tuyên bố của các quan chức Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cảnh báo sẽ “giải phóng địa ngục” lên Iran nếu nước này không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trước ngày 7/4.

Tổng thống Trump cảnh báo phá hủy các cơ sở hạ tầng của Iran, bao gồm nhà máy điện và các cây cầu, nếu nước này không tuân thủ hạn chót do Mỹ đưa ra.

Một quan chức cấp cao của Iran đã đáp trả tối hậu thư mới nhất của Tổng thống Trump, khẳng định eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ quan trọng, sẽ chỉ “mở cửa trở lại” khi những thiệt hại về tài chính do cuộc chiến của Mỹ và Israel gây ra được “bồi thường đầy đủ”.

Ông Mehdi Tabatabaei, quan chức phụ trách truyền thông tại văn phòng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đã đưa ra những lời lẽ cứng rắn với Iran “vì quá tuyệt vọng và giận dữ”.

Ông cáo buộc Mỹ đã châm ngòi cho một “cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực”.

“Eo biển Hormuz sẽ chỉ mở cửa trở lại khi những thiệt hại từ cuộc chiến tranh được bồi thường đầy đủ từ một phần doanh thu phí quá cảnh”, ông Tabatabaei cho biết.

Các quan chức Iran trước đó đã tuyên bố sẽ tiếp tục thu phí để đảm bảo an toàn cho một số tàu chở dầu đi qua eo biển. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối từ các nước và các chuyên gia trong ngành vận tải biển.

Trong khi đó, phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cho biết thông điệp của Tổng thống Trump là một lời đe dọa công khai nhằm “phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu cho sự sống còn của người dân Iran”.

Phái đoàn Iran kêu gọi cộng đồng quốc tế “phải hành động ngay bây giờ” và “ngày mai là quá muộn”.

Truyền thông Iran ngày 5/4 đưa tin 15 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua sau khi nhận được sự cho phép từ chính quyền Iran.

Theo truyền thông Iran, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển vẫn thấp hơn 90% so với trước khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran hồi cuối tháng 2.

Khu vực này đã được đặt trong tình trạng báo động kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công chung vào Iran.

Iran đã trả đũa bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel cũng như Jordan, Iraq và các quốc gia Vùng Vịnh có các cơ sở quân sự của Mỹ. Iran cũng đã hạn chế sự di chuyển của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.