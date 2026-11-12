Chủ tịch Quốc hội và cũng là trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (Ảnh: Xinhua).

Trả lời phỏng vấn ngày 11/11, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Iran và Oman đã đạt được một sự thấu hiểu chung về việc giám sát eo biển Hormuz như một phần trong đề xuất 7 điểm của Tehran nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ.

Quan chức này nói rằng sẽ “không còn vùng biển tự do” ở eo biển Hormuz. “Các quy định bên trong eo biển Hormuz sẽ do luật pháp của hai quốc gia ven biển tiếp giáp điều chỉnh", ông nói.

Eo biển Hormuz có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu. Iran trên thực tế đã phong tỏa eo biển này kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel nổ ra hồi tháng 2.

Tehran nhiều lần cảnh báo sẽ tập kích bất cứ tàu thuyền nào tìm cách vượt qua eo biển mà chưa được sự chấp thuận của Iran.

Cuối tháng trước, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố những biến động tại Trung Đông sẽ khiến việc lưu thông và quản lý eo biển Hormuz không thể trở về như trước.

“Tất cả các bên cần chấp nhận một thực tế: khu vực đã trải qua những thay đổi căn bản mang tính chiến lược, và sau cuộc chiến này, sẽ không có gì quay trở lại như trước, kể cả eo biển Hormuz”, ông nhấn mạnh.

Ông nói thêm: “Cả Iran lẫn Oman chưa từng gây trở ngại cho tàu bè, và luôn phối hợp bảo đảm an ninh và giữ gìn môi trường biển. Tuy nhiên, cuộc chiến lần này đã đảo lộn tất cả. Chúng ta buộc phải thích nghi với tình hình mới: các tuyến vận tải biển lẫn phương thức quản lý tại eo biển Hormuz sẽ không còn như xưa. Đây là vấn đề mà Iran và Oman đã cùng bàn thảo, và các cuộc trao đổi đó vẫn đang tiếp diễn”.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: NYT).

Iran nhiều lần để ngỏ việc mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện mà Tehran đưa ra.

Trong đề xuất mới nhất gửi đến Washington thông qua trung gian, Iran đã đưa ra 7 điều kiện, trong đó có yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa hàng hải, dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran và bồi thường chiến tranh.

Theo ông Ghalibaf, những yêu cầu này là một phần của bản ghi nhớ Islamabad được ký kết hồi tháng 6 và việc thực thi chúng là điều kiện cần thiết trước khi bước vào các cuộc đàm phán với Mỹ.

"Bóng đang ở bên sân của người Mỹ", ông Ghalibaf nói. Ông cho biết thêm rằng Iran đang chờ đợi phản hồi chính thức của Mỹ.

Ông Ghalibaf tiết lộ, các đặc phái viên Mỹ đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin làm trung gian cho các cuộc đàm phán trực tiếp với Tehran trong một chuyến thăm tới Moscow.