Iran cảnh báo đanh thép về đòn đáp trả sau tối hậu thư của Mỹ

Những cột khói bốc lên trên khu dân cư ở Tehran khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nổ ra (Ảnh: Anadolu Agency).

Trong cuộc gặp với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 21/5, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Iran Amir Hatami tuyên bố quân đội Iran sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào nước này.

"Quân đội Iran, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, cải thiện sự phối hợp giữa các binh chủng và nâng cao năng lực chiến đấu, hoàn toàn sẵn sàng đáp trả quyết liệt và thích đáng bất kỳ mối đe dọa, hành động gây hấn hoặc khiêu khích nào chống lại đất nước”, Văn phòng báo chí của Tổng thống Iran cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố chính phủ Iran đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tăng cường năng lực phòng thủ, cải thiện hỗ trợ hậu cần cho lực lượng vũ trang Iran và hiện đại hóa trang thiết bị quân sự.

"Chính phủ cung cấp sự hỗ trợ toàn diện cho lực lượng vũ trang và dự định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc thực hiện các kế hoạch chiến lược nhằm tăng cường năng lực phòng thủ, cải thiện hỗ trợ hậu cần (cho quân đội Iran), hiện đại hóa vũ khí và cơ sở hạ tầng tác chiến, và nâng cao khả năng răn đe", Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh.

Người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia cũng cảnh báo Iran sẽ mở "các mặt trận mới" và triển khai các phương pháp chiến tranh mới nếu Mỹ và Israel tiếp tục tấn công nước này.

Trong một tuyên bố nhằm phản ứng trước các lời cảnh báo nối lại không kích từ Mỹ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo bất kỳ hành động mới nào chống lại Iran sẽ khiến xung đột lan rộng ra ngoài khu vực.

IRGC nhấn mạnh Tehran chưa sử dụng hết toàn bộ năng lực của mình trong cuộc đối đầu gần đây với Mỹ và Israel.

IRGC cho rằng Mỹ và Israel đã không rút ra bài học từ các cuộc không kích trước đó. “Nhưng giờ đây, nếu hành động chống lại Iran lặp lại, cuộc chiến khu vực lần này sẽ lan ra ngoài khu vực", tuyên bố của Tehran cảnh báo.

Iran cũng tuyên bố nước này có “nhiều bất ngờ hơn nữa” dành cho Mỹ nếu các cuộc tấn công của Washington nhằm vào Iran được nối lại.

“Với những bài học Iran đã rút ra và kinh nghiệm thu được, một cuộc chiến nối lại sẽ mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo.

Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller tuần này đã đưa ra cảnh báo gay gắt đối với lãnh đạo Iran về tình trạng bế tắc hiện nay khi các cuộc đàm phán không đạt được tiến triển.

Ông Miller cho biết chính quyền hiện tại ở Tehran đang đối mặt với tối hậu thư quan trọng từ Mỹ. Theo đó, nếu Iran không đồng ý với thỏa thuận do Mỹ đề xuất, nước này sẽ đối mặt với đòn trừng phạt chưa từng có.

“Đội ngũ lãnh đạo mới ở Iran phải đưa ra lựa chọn. Họ có thể đồng ý với một văn bản làm hài lòng Mỹ, hoặc họ có thể phải đối mặt với sự trừng phạt từ quân đội Mỹ, điều chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại. Đó là sự lựa chọn mà họ phải đối mặt”, quan chức Nhà Trắng cảnh báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/5 nói rằng ông sẵn sàng chờ thêm vài ngày nữa để có được một thỏa thuận với Iran trước khi nối lại các cuộc tấn công vào nước này.

Báo New York Times dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ và Israel đang tích cực chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Các lựa chọn mà Tổng thống Trump đang cân nhắc được cho là bao gồm việc chuyển sang các cuộc ném bom mạnh mẽ hơn vào Iran và một chiến dịch trên bộ của lực lượng đặc nhiệm để thu giữ uranium làm giàu từ các cơ sở hạt nhân Iran.