Iran cảnh báo bắt hàng nghìn binh sĩ Mỹ nếu bị tấn công trên bộ

Tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự hàng đầu của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đã cảnh báo cứng rắn Mỹ trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Iran hôm 15/4.

Ông Rezaei, một thành viên của Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran, cho biết Iran sẽ không nhượng bộ về đề xuất 10 điểm do nước này đưa ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất chấp hành động đe dọa của Mỹ về việc áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu ra vào cảng của Iran.

Ông Rezaei cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào của Mỹ trên lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến việc bắt giữ hàng nghìn binh sĩ Mỹ và Washington sẽ phải trả hàng tỷ USD để đổi lấy các tù binh.

“Chúng tôi sẽ bắt giữ hàng nghìn con tin, sau đó chúng tôi sẽ nhận được một tỷ USD cho mỗi con tin”, quan chức Iran tuyên bố.

Báo Washington Post ngày 15/4 dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran hoặc "các chiến dịch trên bộ" nếu thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ.

Khi được hỏi về hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ trong khu vực, bà Leavitt nói rằng Tổng thống Donald Trump "vẫn để ngỏ tất cả các phương án trong trường hợp Iran không từ bỏ tham vọng hạt nhân và đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được đối với Mỹ”.

Cùng ngày, Hội đồng An ninh Nga cảnh báo khả năng Mỹ và Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào Iran.

“Mỹ và Israel có thể sử dụng các cuộc đàm phán hòa bình để chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ chống lại Iran”, Hội đồng An ninh Nga nhận định.

Theo Hội đồng An ninh Nga, đánh giá trên được đưa ra dựa trên thực tế rằng “Lầu Năm Góc tiếp tục củng cố lực lượng Mỹ trong khu vực” ngay cả khi các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn Iran trong các cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ ở Pakistan, cảnh báo Tehran sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ của quân đội Mỹ và sẽ trút hỏa lực vào lực lượng này.

Iran cũng cảnh báo sẽ trả đũa bằng cách phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng ở các quốc gia Vùng Vịnh nếu xảy ra một cuộc tấn công trên bộ.

Trong thông báo ngày 15/4 trên mạng xã hội, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, cho biết hàng nghìn binh sĩ Mỹ, bao gồm 5.000 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln, đang thực hiện nhiệm vụ phong tỏa các tàu ra vào cảng Iran.

Theo CENTCOM, sau khi thực hiện lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào các cảng của Iran, lực lượng Mỹ đã chặn đứng hoạt động thương mại kinh tế trên biển của Iran.

“Thủy thủ đoàn, lính thủy quân lục chiến và phi công Mỹ vẫn đóng quân và sẵn sàng hành động chống lại bất kỳ tàu nào tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa”, CENTCOM cảnh báo.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt từ chối cho biết Mỹ dự định duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran trong thời gian bao lâu.

“Lệnh phong tỏa được thực thi đầy đủ và đang được thực thi đối với tàu của mọi quốc gia ra vào các cảng của Iran", bà Leavitt tuyên bố.

"Lệnh này bao gồm tất cả các cảng của Iran trên vịnh Ba Tư và vịnh Oman, và lực lượng Mỹ trong khu vực vẫn hỗ trợ quyền tự do hàng hải cho các tàu đi qua eo biển đến và đi từ các cảng không thuộc Iran", bà nói thêm.

Theo bà Leavitt, Washington ủng hộ quyền tự do hàng hải, ngoại trừ “bất kỳ tàu chở dầu hoặc tàu nào có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Iran khi các cuộc đàm phán tiếp diễn”.