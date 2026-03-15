Iran bắn loạt hỏa lực, tấn công dồn dập cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ

Lực lượng hải quân Iran tuyên bố tấn công các mục tiêu trọng yếu tại các căn cứ quân sự của Mỹ, bao gồm Al Dhafra, Sheikh Isa và Al-Udeid, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước này.

Tư lệnh Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, ngày 14/3 xác nhận các hệ thống radar Patriot của Mỹ, tháp điều khiển, nhà chứa máy bay, đường băng trung tâm và kho nhiên liệu máy bay của Mỹ nằm trong số các mục tiêu bị tấn công.

Iran phóng hỏa lực trong đợt tấn công mới vào mục tiêu của Mỹ và Israel (Nguồn: RT)

IRGC cũng cho biết các đơn vị tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã tấn công các radar Patriot, tháp điều khiển và nhà chứa máy bay phòng không của Mỹ tại căn cứ Al Dhafra bằng máy bay không người lái tự sát và tên lửa đạn đạo chính xác.

Theo IRGC, các radar cảnh báo sớm, nhà chứa máy bay, đường băng trung tâm và kho nhiên liệu máy bay của Mỹ tại căn cứ Sheikh Isa đã bị phá hủy và bốc cháy.

IRGC cũng cho biết, tại căn cứ trực thăng Al-Udairi, các nhà chứa thiết bị, khu vực tập trung và nhà chứa bảo dưỡng trực thăng đã bị phá hủy.

Đồng thời, Iran tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các đơn vị tình báo và an ninh mạng của Israel.

Theo quân đội Iran, các đơn vị tình báo mạng chủ chốt của Israel, bao gồm tổ chức tình báo Aman, Đơn vị Tác chiến Mạng 8200 và các trung tâm xử lý dữ liệu, đã bị nhắm mục tiêu.

“Điểm tập kết của một số máy bay chiến đấu Israel được cho là cũng bị tấn công”, thông báo cho biết.

Iran tấn công cơ sở tình báo Israel (Nguồn: RT)

Bình luận về các cuộc tấn công đang diễn ra của lực lượng Mỹ và Israel nhằm vào Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 14/3 tuyên bố Tehran sẽ đáp trả cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào đảo Kharg, nơi xử lý phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Iran và được coi là huyết mạch dầu mỏ của Tehran.

Ông Araghchi cho biết lực lượng vũ trang Iran sẽ tấn công bất kỳ cơ sở hạ tầng năng lượng nào liên quan đến các công ty Mỹ trong khu vực.

Ông Araghchi khẳng định các cuộc tấn công của Mỹ được thực hiện từ lãnh thổ UAE, cụ thể là từ Ras al-Khaimah và một địa điểm gần Dubai. Ông chỉ trích các cuộc tấn công này “vô cùng nguy hiểm” và “không thể chấp nhận được” do vị trí gần các khu dân cư.

“Lực lượng vũ trang của chúng tôi đã phản hồi rằng họ sẽ trả đũa nếu cơ sở hạ tầng dầu mỏ và năng lượng của chúng tôi bị tấn công”, Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã đưa ra cảnh báo, kêu gọi Mỹ di dời các nhà máy công nghiệp ra khỏi khu vực và yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực gần các cơ sở “có người Mỹ đóng góp” để tránh bất kỳ “thiệt hại” nào.

Mỹ và Israel đã phát động một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và các chỉ huy quân sự cấp cao thiệt mạng.

Iran đã đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Israel và căn cứ của Mỹ ở các nước trong khu vực.

Tehran tuyên bố tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện quyền tự vệ chính đáng bằng cách nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ, những nơi được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công chống lại Iran.