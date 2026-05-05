Iran bắn cảnh cáo tàu chiến Mỹ gần Hormuz, Tổng thống Trump cảnh báo nóng

Iran bắn cảnh cáo tàu chiến Mỹ

Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, hải quân Iran ngày 4/5 “đã phát hiện các tàu khu trục của Mỹ gần eo biển Hormuz và đưa ra cảnh báo, bao gồm việc bắn cảnh cáo, nhằm cảnh báo về hậu quả của những hành động mà họ mô tả là rủi ro”.

“Sau khi các tàu khu trục của Mỹ được cho là đã phớt lờ các cảnh báo ban đầu, lực lượng Iran đã đưa ra cảnh báo thứ hai, trực tiếp hơn, tuyên bố rằng bất kỳ nỗ lực nào tiến vào eo biển sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và sẽ dẫn đến phản ứng đáp trả”, IRIB đưa tin.

Tuyên bố của hải quân Iran cho biết thêm: “Lực lượng hải quân Iran đã bắn thêm các phát súng cảnh cáo - bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa và máy bay không người lái chiến đấu - gần các tàu” của Mỹ.

Kênh Telegram của hãng tin RT (Nga) cũng công bố video ghi lại cảnh Iran bắn cảnh cáo các tàu khu trục của Mỹ.

Iran bắn cảnh cáo tàu chiến Mỹ gần eo biển Hormuz (Nguồn: RT)

Trước đó, hãng thông tấn Fars đưa tin, một tàu tuần tra của Hải quân Mỹ đã bị 2 tên lửa của Iran bắn trúng ở khu vực cách không xa eo biển Hormuz, sau khi tàu này phớt lờ cảnh báo không được đi vào eo biển Hormuz. Fars cho biết tàu của Hải quân Mỹ đã “buộc phải rút lui”, nhưng không cung cấp thông tin về thiệt hại.

Theo Fars, tàu của Mỹ di chuyển gần khu vực ven biển Jask của Iran, cách điểm hẹp nhất của eo biển khoảng 140km, “vi phạm các quy tắc an ninh và hàng hải, đồng thời có ý định đi qua” eo biển Hormuz.

Fars nêu rõ, tàu của Mỹ không chú ý đến cảnh báo từ Hải quân Iran và bị tấn công bằng tên lửa.

Fars xác nhận “tàu tuần tra của Mỹ không thể tiếp tục hành trình do bị trúng tên lửa và buộc phải rút lui và rời khỏi khu vực”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ tuyên bố trên, tuyên bố “không có tàu chiến nào của Hải quân Mỹ bị tấn công” và “lực lượng Mỹ đang hỗ trợ Chiến dịch Tự do cũng như thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran”.

Động thái leo thang này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 3/5 thông báo Mỹ sẽ triển khai Dự án Tự do, “giúp giải phóng” các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz, trong đó có một số tàu đã bị mắc kẹt từ khi xung đột Iran nổ ra vào cuối tháng 2.

Theo ông Trump, quân đội Mỹ sẽ “hướng dẫn” các tàu liên quan đến một số quốc gia rời khỏi eo biển Hormuz, “để họ có thể tự do và thuận lợi trong việc tiếp tục công việc của mình”. Ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào cũng “sẽ bị giải quyết mạnh tay”.

Đáp lại, quân đội Iran cảnh báo “bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ, sẽ bị tấn công” nếu họ cố gắng tiếp cận eo biển Hormuz.

Eo biển này chiếm khoảng 20% ​​lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu trước cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Trên thực tế, eo biển Hormuz đã bị đóng cửa kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, chỉ cho phép một số ít tàu được đi qua. Sự gián đoạn này đã dẫn đến giá dầu tăng vọt.

Cảnh báo của Tổng thống Trump

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 4/5, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran sẽ bị "xóa sổ khỏi Trái Đất" nếu nước này tấn công các tàu của Mỹ đang thực hiện chiến dịch hộ tống các tàu tại eo biển Hormuz.

Ông Trump tin rằng Iran đã trở nên "dễ điều chỉnh hơn nhiều" trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng việc tăng cường quân sự của Mỹ trong khu vực vẫn tiếp diễn.

“Chúng ta có nhiều vũ khí và đạn dược với chất lượng cao hơn nhiều so với trước đây. Chúng ta có thiết bị tốt nhất. Chúng ta có vũ khí ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng ta có các căn cứ trên khắp thế giới. Tất cả đều được dự trữ đầy đủ thiết bị. Chúng ta có thể sử dụng tất cả những thứ đó, và chúng ta sẽ sử dụng nếu cần", ông Trump cho biết.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết lực lượng Iran đã bắn vào ít nhất một tàu hàng của Hàn Quốc ở eo biển Hormuz hôm 4/5. Ông kêu gọi Hàn Quốc tham gia chiến dịch của Mỹ nhằm hỗ trợ các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

"Iran đã bắn vào một số quốc gia không liên quan đến Dự án Tự do, bao gồm một tàu hàng của Hàn Quốc. Có lẽ đã đến lúc Hàn Quốc nên tham gia sứ mệnh này!", ông Trump viết.

Ông Trump cho biết Mỹ đã bắn hạ 7 tàu nhỏ của Iran, hay còn gọi là "tàu cao tốc".

"Chúng ta đã bắn hạ 7 tàu nhỏ, hay như họ gọi là "tàu cao tốc". Đó là tất cả những gì họ còn lại. Ngoài tàu của Hàn Quốc, hiện tại, chưa có thiệt hại nào khác với các tàu đi qua eo biển", Tổng thống Trump cho biết thêm.

Tổng thống Trump cho đến nay vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran để gây áp lực buộc Tehran phải đạt được một thỏa thuận hòa bình. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ là một “hành động chiến tranh” và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hiện có.