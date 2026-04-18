Iran bác tin đồng ý bàn giao uranium làm giàu cho Mỹ

Các máy li tâm bên trong một cơ sỏ làm giàu uranium của Iran (Ảnh: IRNA).

“Uranium đã làm giàu đối với chúng tôi cũng linh thiêng như chính mảnh đất Iran và sẽ không được chuyển đi bất cứ đâu trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, hãng tin Tasnim dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 17/4 cho biết.

Ông nhấn mạnh việc chuyển giao uranium tới Mỹ chưa bao giờ là một lựa chọn. Ông nói thêm, không có sự mơ hồ nào liên quan đến bất kỳ phần nào của các cuộc đàm phán và họ đã nêu rõ lập trường của mình.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã "đồng ý với mọi thứ" trong các cuộc đàm phán với Mỹ, bao gồm cả việc cùng phối hợp để di dời số uranium đã làm giàu ra khỏi quốc gia này và đưa tới Mỹ.

Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài CBS liệu nỗ lực này có yêu cầu quân đội Mỹ hiện diện trên thực địa hay không, ông Trump khẳng định không cần.

Ông nói thêm, phía Mỹ sẽ cùng phía Iran xuống lấy số uranium đó, sau đó mang đi. Hai bên sẽ cùng thực hiện vì đến lúc đó họ đã có một thỏa thuận, và khi đã có thỏa thuận thì không cần phải chiến đấu nữa. Tổng thống Trump cho biết vật liệu này cuối cùng sẽ được vận chuyển đến Mỹ.

"Chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện việc đó. Chúng tôi sẽ cùng tiến vào với Iran, ở một tốc độ thong thả, dễ chịu, rồi đi xuống và bắt đầu khai quật bằng các máy móc lớn... Chúng tôi sẽ mang nó trở lại Mỹ", ông Trump cho biết.

Ông Trump nhiều lần nhấn mạnh lằn ranh đỏ của Mỹ là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông tuyên bố Tehran đã đồng ý với yêu cầu này và từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu cao. “Họ đã đồng ý chuyển giao cho chúng tôi bụi hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất do cuộc tấn công mà chúng ta đã thực hiện bằng máy bay ném bom B2”, ông Trump nói, đề cập đến các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

“Bụi hạt nhân” là thuật ngữ ám chỉ kho dự trữ uranium được làm giàu của Iran mà Mỹ cho rằng có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Khi được hỏi về thời điểm, ông Trump cho biết, 2 bên dự kiến sẽ gặp nhau vào cuối tuần này và Mỹ sẽ tiếp tục lệnh phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Trả lời phỏng vấn với CBS, ông Trump cũng cho hay Iran đã đồng ý ngừng hỗ trợ các nhóm ủy nhiệm, bao gồm cả Hezbollah và Hamas. Ông liên tục bày tỏ tin tưởng Mỹ và Iran sẽ đạt một thỏa thuận "trong 1-2 ngày tới" và các cuộc đàm phán hòa bình có "khả năng cao" sẽ được tổ chức vào cuối tuần này.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iran nêu rõ, những khác biệt đáng kể vẫn tồn tại giữa Tehran và Washington, bao gồm cả vấn đề về uranium làm giàu của Iran. Ông khẳng định cần có các cuộc đàm phán nghiêm túc để vượt qua những khác biệt, mặc dù vẫn hy vọng đạt được một thỏa thuận sơ bộ.

Quan chức này nói thêm, việc gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại có thể là cần thiết để "tạo không gian cho nhiều cuộc đàm phán hơn". Ông tuyên bố rằng chưa có thỏa thuận nào đạt được về chi tiết của các vấn đề hạt nhân.