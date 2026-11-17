Thủ đô Washington (Ảnh: AFP).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei gọi những cáo buộc cho rằng Tehran có ý định dùng “bom bẩn” ở Washington là “vô căn cứ”.

Ông Baghaei cũng chỉ trích những cáo buộc cho rằng Iran gây ra mối đe dọa đối với các quan chức Mỹ và châu Âu. Ông lập luận, những tuyên bố như vậy của phương Tây nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi trong dư luận và lôi kéo sự ủng hộ cho các bước leo thang quân sự tiếp theo nhằm vào Iran.

Trong một diễn biến liên quan khác, phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cũng bác bỏ cáo buộc liên quan đến vũ khí hóa học. Tehran nêu rõ, Iran coi việc sử dụng loại vũ khí này trong bất kỳ hoàn cảnh nào là phi pháp.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi thông tin tình báo mới của Mỹ cho thấy Iran đang xây dựng các kế hoạch nhằm nhắm mục tiêu vào các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump bằng cách kích nổ "bom bẩn" hoặc sử dụng vũ khí hóa học tại thủ đô Washington.

Nguồn tin mô tả kế hoạch của Iran nhằm tự tạo thêm các phương án lựa chọn trong bối cảnh có đồn đoán Mỹ có thể nối lại chiến dịch tấn công quân sự.

Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Nhà Trắng Lauren Bis cho biết Mỹ đang “theo dõi bất kỳ và tất cả các mối đe dọa tiềm tàng, nhưng ở thời điểm hiện tại không có mối đe dọa nào đối với lãnh thổ Mỹ”.

Tổng thống Donald Trump hôm nay tuyên bố Iran sẽ phải trả giá đắt nếu tiến hành một cuộc tấn công vào thủ đô Washington.

“Nếu chuyện đó xảy ra, họ sẽ phải trả một cái giá mà chưa từng có quốc gia nào phải trả trước đây”, ông Trump nói với các phóng viên khi đang công du Philippines.

Ông Trump hy vọng Iran không có ý định tiến hành một cuộc tấn công như vậy, song khẳng định ông đang xem xét vấn đề này nghiêm túc.

“Chúng tôi đang xem xét vấn đề này rất nghiêm túc. Nhân đây cũng nói luôn, đó chính là lý do tại sao họ (Iran) không thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Bom bẩn khác với vũ khí hạt nhân ở chỗ nó sử dụng thuốc nổ thông thường để phát tán vật liệu phóng xạ thay vì tạo ra một vụ nổ hạt nhân thông qua phản ứng hạt nhân. Mối nguy hiểm chính của loại vũ khí này bao gồm gây ô nhiễm phóng xạ, làm gián đoạn đời sống xã hội và nguy cơ phơi nhiễm các chất độc hại.

Mỹ và Iran vẫn đang trong tình trạng xung đột kể từ hồi tháng 2 khi Mỹ phối hợp với Israel mở chiến dịch tập kích Iran. Tổng thống Trump tuyên bố cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc bằng cách này hoặc bằng cách khác.

Iran cũng để ngỏ đàm phán để tìm lối thoát cho xung đột, nhưng cũng cảnh báo đáp trả quyết liệt nếu Mỹ nối lại tấn công.